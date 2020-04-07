أغلب مؤشرات دول الخليج تصعد الثلاثاء بدعم من الأسهم العالمية

لاقت الأسهم دعما من صعود إضافي في أسعار البترول

صعدت أغلب مؤشرات دول الخليج اليوم الثلاثاء، مدعومة بمكاسب حققتها الأسهم العالمية بفعل الآمال في تباطؤ حالات الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا وحالات الإصابة الجديدة المسجلة في بعض المناطق.

ولاقت مؤشرات دول الخليج دعما من زيادة إضافية في أسعار البترول بدعم من توقعات بخفض الإنتاج.

صعود مؤشرات دول الخليج

وقفز مؤشر بورصة دبي بنسبة 5.5 % بدعم من صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 14.8%. يتراجع بذلك إجمالي خسارته منذ بداية العام إلى 42%.

وارتفع سهم إعمار العقارية القيادي بنسبة 4.4%. يواصل السهم صعوده بذلك منذ الجلسة السابقة.

و قالت شركة إعمار والشركة الوطنية للتبريد المركزي أمس الأثنين إن إعمار باعت نسبة 80% من أنشطتها للتبريد الخاصة بمنطقة وسط دبي إلى شركة تبريد مقابل 2.48 مليار درهم (675.23 مليون دولار).

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 5.5%. وقفز سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، بنسبة 12%.

و ارتفع سهم اتصالات بنسبة 2%.

وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات يوم الاثنين إنها مددت فترة إعلان الشركات لنتائج أعمالها للربع الأول من العام.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 3.1%. وارتفع 19 من أسهمه العشرين.

وقفز سهم قطر للوقود بنسبة 4.2%. و صعد كذلك سهم بنك قطر الوطني بنسبة 4.8%.

قطر تسوق سندات دولارية

بدأت قطر يوم الثلاثاء تسويق سندات مقومة بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح لأجل خمس سنوات وعشر و30 عاما.

وذلك سعيا منها لجمع سيولة في ظل انخفاض أسعار النفط وضبابية السوق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر بورصة السعودية القياسي بنسبة 1.8%.

وارتفع سهم البنك الأهلي التجاري بنسبة 3.8%. وارتفع كذلك سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.1%.

ومن ناحية أخرى، صعد سهم مجموعة النفط أرامكو السعودية بنسبة 0.2% ليصل إلى 32 ريالا. يبلغ السهم بذلك سعره عند الطرح العام الأولي.

ويوم الاثنين، أوردت وكالة الأنباء الرسمية أن السعودية فرضت حظر تجول على مدار الساعة في العاصمة الرياض وعدد من المدن الأخرى.

و دخل الحظر حيز التنفيذ بشكل فوري وحتى إشعار آخر كإجراء احترازي في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

