أغلب بورصات الخليج تغلق الثلاثاء على تراجع وصعود المؤشر السعودي

واصلت أغلب بورصات خليجية الهبوط لمستويات متدنية جديدة في نهاية تعاملات يوم الثلاثاء، وسط تنامي الضغوط البيعية مع استمرار القلق من عدة عوامل.

وشملت هذه العوامل التضخم وأسعار الفائدة والمخاوف من أن يكون التداعيات الخاصة بمرض جدري القرود كمثل وباء فيروس كورونا والتي نالت المعنويات، بينما التقطت البورصة السعودية أنفاسها بعد تراجعها على مدى ثالث جلسات.

تراجع أغلب بورصات الخليج

وفي السعودية، ارتفع المؤشر العام للسوق المالية «تداول» بنسية 0.53% بالغاً 12300.86 نقطة مع ارتفاع سهم الدرع العربي 9.8% وأكوا باور 6.28% وأماك 5.9% وجبل عمر 5.73% وبنك البلاد 4.6%.

وفي الكويت تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.23% بالغاً 8341.11 نقطة مع انخفاض سهم الصفاة العقارية 22.9% والتعمير 11.5% وكويتية 9.94% وتنظيف 8.9% وصلبوخ 8.6% ونور للاستثمار 8.02% وسفن 7.25% والعقارية 6.52%.

وفي قطر، نزل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 0.39% مع انخفاض سهم مجموعة الرعاية 1.6% وبروة العقارية 1.47% وقامكو 1.43% وإنماء القابضة 1.24% ومجمع المناعي 1.2% والملاحة القابضة 1.2% وبنك قطر الوطني 0.96% وكهرباء وماء 0.86%.

وفي البحرين، تراجع المؤشر العام للسوق المالية بنسبة 0.19% مع تراجع سهم مجموعة جي إف إتش 6% وبنك السلام 5.6% والعربية المصرفية 0.67% والبحرين والكويت 0.41%.

ونزل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.33% مع تراجع سهم العمانية لخدمات التمويل بنسبة 9.6% وظفار الدولية للتنمية 7.9% والشرقية للاستثمار 2.22% أومنفست 1.9% وريسوت للإسمنت 1.76% والدولية للاستثمارات 1.43% والغاز الوطنية 1.4% ومنتجات الألمنيوم 1.15%.