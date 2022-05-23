أغلب بورصات الخليج تغلق الاثنين على تراجع وسط الخشية من التضخم

أنهت أغلب بورصات الخليج التعاملات على تراجع اليوم الإثنين مع خشية المستثمرين من أن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة سيقوضان آفاق نمو الاقتصاد العالمي.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية 0.8 %تحت ضغط من هبوط 2.3 بالمائة في سهم مصرف الراجحي و3.4 % في سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

لكن سهم المملكة القابضة قفز 9.5 بالمائة مواصلة مكاسبه من الجلسة السابقة.

ووقع الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال اتفاقا مع صندوق الثروة السيادي في البلاد لبيع حصة 16.87 % من شركة المملكة القابضة التي يملكها إلى الصندوق.

وجاء سعر السهم في الاتفاق متسقا مع سعره عند الإغلاق يوم الخميس الذي كان عند أدنى مستوى في عام.

وارتفع السهم 9.9 %أمس الأحد مسجلا 9.99 ريال سعودي بعد الإعلان عن بيع الحصة.

وتراجع مؤشر الأسهم في بورصة أبوظبي 2.2 %بضغط من هبوط 3.8 % في سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات.

و هبط المؤشر الرئيسي لبورصة دبي، مركز السياحة والسفر في المنطقة، 2.5 % مسجلا أكبر تراجع في المنطقة تحت ضغط من هبوط 4.9 بالمائة في سهم بنك الإمارات دبي الوطني.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.5 % مدعوما بصعود 1.1 % في سهم البنك التجاري الدولي.

أداء بورصات الخليج

السعودية.. نزل المؤشر 0.8 % إلى 12236 نقطة

أبوظبي.. هبط المؤشر 2.2 % إلى 9717 نقطة

دبي.. تراجع المؤشر 2.5 % إلى 3407 نقاط

قطر.. صعد المؤشر 1.4 % إلى 12925 نقطة

مصر.. ارتفع المؤشر 0.5 % إلى 10515 نقطة

البحرين.. تراجع المؤشر 0.6 % إلى 1894 نقطة

عُمان.. نزل المؤشر 0.2 %إلى 4133 نقطة

الكويت.. هبط المؤشر 1.5 % إلى 8531 نقطة