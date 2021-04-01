سيـــاســة

«أغلبية النواب»: مدينة الدواء تعظيم لأوضاع حقوق الإنسان وتعزيز للأمن القومي

نقلة غير مسبوقة في صناعة الدواء
ياسمين فواز 6:47 م, الخميس, 1 أبريل 21 6:47 م, الخميس, 1 أبريل 21

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قال المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن مدينة الدواء التي افتتحها الرئيس السيسي اليوم نقلة حقيقية وتطور غير مسبوق في مجال صناعة وتوفير مناخ آمن من الأدوية في مصر.

وأضاف رشاد، في تصريحات له اليوم، أن مدينة الدواء ، بمثابة إعجاز مصري وتحدٍ جديد خاضته الدولة ونجحت في تحقيقه وإنجازه في فترة قياسية للغاية وبمواصفات عالمية أبهرت العالم وستغير خريطة الدواء في منطقة الشرق الأوسط.

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وأشار زعيم الأغلبية، إلى أن الدولة المصرية ترسم تاريخ مشرق يليق بعراقتها وترسخ لأسس امتلاك القدرة على سد احتياجات مواطنيها وتطوير سبل معيشتهم وتوفير مناخ آمن يتيح لهم العيش بكرامة.

وأوضح رشاد، أن هذا المشروع العملاق تعظيم لحقوق الإنسان وتطور في صياغة مفاهيمها العامة التي رسختها مصر وتبرهن على تعظيمها يومًا بعد الآخر، وهو رسالة للعالم أن مصلحة المصريين والدفاع عن حقوقهم الأولوية القصوى للدولة المصرية.

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وشدد زعيم الأغلبية، على ضرورة الترويج الجيد لهذه المشروعات القومية العملاقة التي تأتي في إعادة بناء الدولة المصرية وتقوية أركانها والنهوض بكافة قطاعاتها، وتعظيم أمنها القومي في جميع المجالات.

وتوجه رشاد، بتحية شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي «البنّاء الأعظم» الذي يعمل في صمت وتحدٍ للوقت والظروف المحيطة ويصنع إنجازات وإعجازات غير مسبوقة على كافة المستويات.

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بقلم ياسمين فواز

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