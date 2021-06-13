«أغلبية البرلمان» تعلن موافقتها على مشروع الموازنة العامة للدولة 2021/2022

أعلن أشرف رشاد زعيم الأغلبية في البرلمان موافقته على الموازنة العامة للدولة ، مؤكدا أنها موازنة تحوي العديد من الإيجابيات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد ، برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة التقرير العام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022.

وطالب زعيم الأغلبية في البرلمان خلال الجلسة العامة الحكومة بضرورة تطبيق بعض التوصيات وهي: وضع حزمة سياسات لتنمية إيرادات الدولة بما يساهم في تغطية النفقات المتزايدة وسداد أعباء الدين الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين من خلال مصادر التمويل الذاتي بما لا يحمل المواطنين أي أعباء إضافية وتفعيل الرقابة من جانب الدولة لمراقبة الأسعار ومراقبة التضخم والاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

وشدد رشاد خلال الجلسة العامة على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للأجور والبدلات القطاعات الصحية والعمل على توطين الصناعة وتعزيز قدرة الاقتصاد بمال يجعله يتحمل الصدمات والتحول لاقتصاد انتاجي وخفض عجز الموازنة ودمج الاقتصاد الرسمي بالاقتصاد غير الرسمي مشيدا ببرنامج تطوير الريف المصري، لافتا إلى أن إنجاز المشروع في الجدول الزمني المخصص له يجعل المواطن يشعر بأثره على أرض الواقع.

وقال زعيم الاغلبية في البرلمان، إن الإنجازات التي تحققت تأتي بفضل الله أولا وبجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نجح في تحويل التحديات لفرص تنموية من خلال إنجازات تاريخية غير مسبوقة في جميع المجالات بما يمكن من الانتقال نحو الجمهورية الجديدة.