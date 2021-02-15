سيـــاســة

«أغلبية البرلمان» تعلن التقدم بتشريع لإخضاع مكافآت النواب للضرائب

علي غرار مجلس الشيوخ
ياسمين فواز 2:29 م, الأثنين, 15 فبراير 21 2:29 م, الأثنين, 15 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية في البرلمان ، عزمه التقدم بتعديل تشريعي علي قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب لإخضاع المكافأة التي يحصل عليها عضو المجلس للضرائب.

ووافق البرلمان على تعديل نص المادة 284 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ والتي تتعلق بإعفاء مكافآت أعضاء الشيوخ من الضرائب، وذلك بعد حذف نص الإعفاء من نص المادة.

وتبنى رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد وجهة نظر تطالب بعدم إعفاء أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب، وذلك في طلب تعديله على نص المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، كاشفا عن أن حزب مستقبل وطن عقب إقرار تلك المادة، سيتقدم بطلب رسمي إلى المجلس لتعديل المادة ذاتها بالنسبة لأعضاء البرلمان ، بعدم إعفائهم من الضرائب أيضا في المادة 428 بلائحة مجلس النواب.

اقرأ أيضا  ترحيب برلمانى بإنشاء تطبيق «موبايل أبليكيشن» لخدمة السائحين

وعبر نواب البرلمان عن تأييدهم لما ذهب إليه رشاد بالتصفيق عقب إعلانه تقدمه بمقترح لتعديل لائحة النواب، ليقول بعدها رشاد: الشعب المصري ينتظر من النواب أكثر من ذلك، وعلينا ألا نخضع للضرائب فقط، وإنما أن نجود بما هو أكثر من ذلك.

وجاء نص المادة كالتالي: تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.

اقرأ أيضا  السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس

ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة الاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، على الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

اقرأ أيضا  هجوم نيابي علي رئيس البرلمان السابق ومطالب بتطبيق اللائحة عليه

 وهو النص الذي يطلب أشرف رشاد حذف الإعفاءات منه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

تفاصيل اجتماع «القوى العاملة» في البرلمان مع «المالية» و«الزراعة» لحل أزمة العمالة المؤقتة

ياسمين فواز 2:47 م, الأثنين, 15 فبراير 21

هجوم نيابي علي رئيس البرلمان السابق ومطالب بتطبيق اللائحة عليه

ياسمين فواز 1:23 م, الأثنين, 15 فبراير 21

ترحيب برلمانى بإنشاء تطبيق «موبايل أبليكيشن» لخدمة السائحين

ياسمين فواز 12:22 م, الأثنين, 15 فبراير 21

طارق شوقي عن الامتحان المجمع: مش هنغير وعلينا الاستعداد وبلاش نعيش على السوشيال الميديا (فيديو)

محمد مجدي 12:48 ص, الأثنين, 15 فبراير 21

«أقسم أن يضع مصلحة أبو ظبي فوق كل اعتبار».. تعيين أول سفير إماراتي في إسرائيل

المال - خاص 10:20 م, الأحد, 14 فبراير 21

الخرطوم تكشف عن اعتداء إثيوبي جديد على الأراضي السودانية

أيمن عزام 10:01 م, الأحد, 14 فبراير 21