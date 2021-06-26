أغلبها لتصفية خلافات مالية.. تفاصيل 4 حوادث خطف وقتل في 3 محافظات

أبرزها جريمة خطف ارتكبها 11 شخصًا لتصفية خلافات على قيمة بضائع.

شهدت محافظات القاهرة والدقهلية وسوهاج 4 حوادث خطف وقتل أغلبها بسبب الخلافات المالية، وتمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات أحداثها والقبض على مرتكبيها، وأبرزها: ارتكاب 11 متهمًا لجريمة خطف تاجر ملابس لتصفية خلافات على بضاعة بقيمة 154 ألف جنيه.

وتنشر “المال” تفاصيل 4 حوادث خطف وقتل كشفتها أجهزة الأمن في المحافظات السابقة:

بضاعة بقيمة 154 ألف جنيه سبب خطف تاجر ملابس

في القاهرة، تسببت خلافات مالية مع تاجر ملابس على حصيلة بيع بضائع في تدبير جريمة خطفه ونجله واحتجازهما والاعتداء عليهما بالضرب.

كشفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية من حارس إحدى العقارات بأنه أثناء تواجده بالعقار حراسته فوجئ بحضور مجموعة من الأشخاص للعقار، وتوجهوا للشقة محل سكن شخص -له معلومات جنائية – ونجله واعتدوا عليهما بالضرب وأجبروهما على استقلال سيارتين ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة، وتبين أنهم 11 شخصًا -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبصحبتهم المجني عليهما، وبحوزتهم السيارتين المشار إليهما والمستخدمتين في ارتكاب الواقعة، إيصال أمانة ممهور بتوقيع أحد المتهمين بمبلغ مالى لصالح متهم آخر منهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر اثنين من المتهمين بسابقة نصب المجني عليه الأول عليهما والاستيلاء على كمية من الملابس بقيمة 154 ألف جنيه وعدم قيامه بسداد قيمة تلك الملابس.

خطة 11 متهمًا

وفي وقت لاحق علما ببيع المجني عليه لتلك البضائع لأحد المتهمين بثمن بخس، وعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة وسلمهما الأخير مبلغ مالي وإيصال الأمانة المضبوط مقابل عدم الإبلاغ عنه.

وفي تاريخ الواقعة وأثناء مطالبتهما له بدفع باقي المبلغ المستولي عليه اتفق معهما على اصطحابهما لمحل سكن المجني عليه مقابل عدم مطالبته بمبالغ مالية أخرى، فاختمر فى ذهنهما فكرة خطف المجني عليه وإجباره على دفع المبلغ المالي قيمة الملابس المستولى عليها.

وفي سبيل ذلك استعانا بباقي المتهمين لتنفيذ مخططهما والتوجه للعقار محل سكن المجني عليه واصطحابه ونجله، وأثناء مقاومتهما لهم تعدوا عليهم بالضرب محدثين إصابة بالمجني عليه “كدمات وسحجات بالجسم”، وإجبارهما على إستقلال السيارتين قيادة اثنين من المتهمين.

وتوجهوا إلى محل سكن إثنين من المتهمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وأثناء علم أحد المتهمين بإبلاغ حارس العقار محل سكن المجني عليهما اصطحب باقي المتهمين المجنى عليهما إلى مكتب أحد أصدقائهم لحل الخلاف وديًا إلا أنه أبلغ.

وبسؤال المجني عليهما أيدا ما جاء بأقوال المتهمين واتهموهم بخطفهما واحتجازهما والاعتداء عليهما بالضرب، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

خطف طفل لطلب فدية

في الدقهلية، استدرج شخصين لطفل أثناء اللعب في أحد الشوارع في المنصورة لمساومة والديه على دفع فدية نظير إطلاق سراحه.

تلقى مركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من أحد الأشخاص بغياب نجله عن مسكنهما أثناء لهوه في أحد الشوارع المجاورة لمسكنهما.

وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين “لأحدهما معلومات جنائية”.

وأضافت أنهما اتفقا على خطف الطفل ومساومة أهليته على دفع مبلغ مالي مقابل إطلاح سراحه، ثم استدرجا الطفل لمنطقة زراعية متاخمة لمسكنه واصطحابه داخل صندوق سيارة ربع نقل بصندوق مُغلق، قيادة أحدهما والتوجه به لمحل سكن أحدهما بمحافظة المنوفية لمساومة أهليته على دفع المبلغ المالي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية أمكن ضبطهما، وضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة وأمكن تحرير الطفل المختطف، واتخذت الإجراءات القانونية.

قتل شاب بسبب خلافات مالية

وعن جرائم القتل، أدت الخلافات المالية إلى قتل شاب في مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية بعيار ناري، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكبي الحادث.

تلقى مركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية، بلاغًا من مستشفى عن استقبالها شخص -يوجد له معلومات جنائية- مُصاب برش خرطوش بالصدر وتوفـى عقب وصوله للمستشفى، واتهام والده لشخصين -لهما معلومات جنائية- أحدهما أطلق عيارًا ناريًا من فرد محلي فأحدث إصابة نجله التي أودت بحياته لوجود خلافات مالية بينهم.

وتشكل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالدقهلية، أسفرت جهوده عن أن مرتكبي الواقعة (أحد المشكو في حقهما، وعامل “له معلومات جنائية”.

وعقب تقنين الإجراءات وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وأضاف أن أحدهما أطلق عيارًا ناريًا من فرد محلي تجاه المجني عليه، بالاشتراك مع الثاني لوجود خلافات مالية بينه والمتوفي، وذلك أثناء استقلالهما مركبة “توك توك” قيادة سائق، والذي ضبطه ومركبة “توك توك” المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهته أيد ذلك ونفى علمه بنيتهما في ارتكاب الواقعة، وبارشاد أحدهم ضبط السلاح المستخدم، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي محافظة سوهاج، ارتكب شخص جريمة قتل سائق “توك توك” بهدف الاستيلاء على مركبته، فاستدرجه واعتدى عليه حتى فارق الحياة.

استدراج سائق “توك توك” لسرقته وقتله

تلقى مركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها سائق مركبة “توك توك”، مُصابًا بجرح طعني نافذ، ووفاته عقب وصوله.

وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة “عامل”.

وعقب تقنين الإجراءات ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر باستدراج المجني عليه بزعم توصيله لمسكنه بدائرة المركز، ولدى وصولهما لمحل الواقعة طلب منه مساعدته لحمل بعض المتعلقات من داخل مسكنه (على خلاف الحقيقة).

وأضاف أنه غافله واعتدى عليه وطعنه بسلاح أبيض واستولى على مركبة “توك توك” الخاصة بالمجني عليه، وخشية افتضاح أمره بتركه بمكان العثور.

وأرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة (سكين)، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.