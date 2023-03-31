أغلبها بدافع السرقة.. تفاصيل أحدث جرائم القتل في 4 محافظات

توصلت تحقيقات أجهزة البحث الجنائي عن لغز العثور على 4 جثث في محافظات المنوفية والشرقية وقنا والإسماعيلية، ضمن كشف أحدث جرائم القتل التي ارتكبت مؤخرًا خلال شهر رمضان، والتمكن من تحديد الجناة والقبض عليهم، وظهرت أبرز دوافع ارتكاب جرائم القتل الأخيرة في السرقة.

لغز 4 جرائم من القتل

وتنشر “المال” تفاصيل أحدث جرائم القتل التي كشفتها تحقيقات الأجهزة الأمنية مؤخرًا، وأقوال المتهمين بعض القبض عليهم، ودوافعهم.

الواقعة الأولي من جرائم القتل حدثت في محافظة المنوفية، كشفتها أجهزة الأمن بعد العثور على جثة مسجل خطر، وتمكنت من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، بعدما تلقى مركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا بالعثور على جثة شخص له معلومات جنائية -مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع- بأرض زراعية، وباستقبال إحدى المستشفيات صديق المتوفي، مُصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن المنوفية، أسفرت جهودها عن أن وراء ارتكاب الواقعة، 5 أشخاص -يوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة بركة السبع.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

المنوفية.. قتل لخلافات سرقة “توك توك”

وقال أحدهم إنه توجد خلافات بينه والمتوفي والمصاب لسابقة سرقة مركبة “توك توك” خاص به، واستعان بباقي المتهمين واستدرجوا المتوفي والمصاب لمنطقة العثور على الجثة بدعوى إنهاء الخلاف، ولدى وصولهما تناوبوا الاعتداء عليهما بسلاح أبيض وعصا خشبية، فأحدثوا إصابتهما المشار إليها، والتي أودت بحياة المتوفي، وتركوه بمكان العثور عليه، وتخلوا عنه.

وأرشد المتهمين عن الأداتين المستخدمتين في الواقعة، كما ضبطت مركبة “توك توك” محل الخلاف داخل مسكن المتوفي، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الشرقية.. إنهاء حياة خفير

والجريمة الثانية من القتل في الشرقية، كشف بلاغًا تلقاه قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، يفيد بالعثور على جثة خفير خصوصي موثوق اليدين داخل شقة.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الشرقية توصلت جهوده، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، شخص له معلومات جنائية -مقيم بدائرة مركز شرطة مطاي بالمنيا، وله محل إقامة آخر.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وقال إنه دلف إلى العقار محل الواقعة بقصد السرقة ولدى شعور المجني عليه بتواجده اعتدى عليه بعصا خشبية على رأسه حتى أفقده الوعي، وقام بتوثيق يده من الخلف بحبل وتعدى عليه بذات العصا مما أدى لوفاته ثم تستولى على هاتفه المحمول، ولاذ بالهرب.

وأضاف بتخلصه من الهاتف المحمول خشية ضبطه، واتخذت الإجراءات القانونية.

الإسماعيلية.. خطة سرقة تنتهي بقتل

وجريمة القتل الثالثة في الإسماعيلية، كشفها مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية، بعد الإبلاغ عن العثور على جثة سائق مركبة “توك توك”.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين -لأحدهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد سرقة المجني عليه.

وأضاف الجناة أنهم في سبيل ذلك استدرجوه بزعم شراء خردة وتوجها به إلى أرض زراعية، ولدى وصولهما لف أحدهما حبل حول رقبته وخنقه أثناء قيادته مركبة “توك توك” وشل الآخر حركته حتى فارق الحياة، وتخلصا من الجثة بإلقائها بمكان العثور.

ولفتوا إلى الاستيلاء على مركبة “توك توك”، هاتف محمول، مبلغ مالي، الخاصين بالمجني عليه، والتصرف فيهم بالبيع لعميليهما شخصين -لأحدهما معلومات جنائية، “سيئ النية”.

وأمكن ضبطهما، وأرشدا عن المسروقات وعن جزء من المبلغ المالي المستولي عليه، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ على متطلباتهما الشخصية، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

قنا.. أرض زراعية وراء جريمة قتل

وفي قنا الجريمة الرابعة، كشفها تلقى قسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها جثة شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا- إثر إصابته بعيار ناري.

وبسؤال شقيق المتوفي اتهم نجل عمه بإطلاق عيار ناري تجاه شقيقه من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، إثر نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب وجود خلاف بينهما حول قطعة أرض زراعية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأرشد عن السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، بندقية آلية، عدد من الطلقات لذات العيار، 2 خزينة، واتخذت الإجراءات القانونية.