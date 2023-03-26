أغلاهم «م.ي.ر 555» بسعر 50 مليون جنيه.. المرور تطرح 9 لوحات معدنية مميزة بالمزاد الإلكتروني (صور)

طرحت الإدارة العامة للمرور، عبر موقع “لوحتك. دوت. كوم“، 9 أرقام لوحات معدنية مميزة جديدة، بنظام المزاد الإلكتروني، بلغت قيمة أعلى سعر لإحدى تلك اللوحات 50 مليون جنيه -كحد أدنى- ويتزايد عليها شخصين، على أن يبدأ المزاد الخاص بها يوم الثلاثاء 28 مارس الجاري.

وتنشر “المال” تفاصيل وأسعار لوحات المرور المعدنية المميزة المطروحة للمزاد يومي 27 و28 مارس الجاري، والتي يتزايد عليهم حتى الآن 18 شخصًا، وحملت لوحة أعلى سعر أرقام (م.ي.ر 555) بسعر 50 مليون جنيه.

وجاءت تفاصيل اللوحات المطروحة للمزاد كالتالي:

1- يجرى المزاد يوم 27 مارس الساعة 7:32 دقيقة مساءً، على اللوحة (ع 666) لأعلى سعر وصلت له حتى الآن 400 ألف جنيه، ويتزايد عليها شخص.

2- اللوحة (ر.ر.ر 3 ) أعلى سعر وصلت له 425 ألف جنيه، وينعقد المزاد الإلكتروني بتاريخ 28 مارس الساعة 6:21 دقيقة صباحًا، ويتزايد عليها شخص واحد.

3- ينعقد المزاد الإلكتروني على اللوحة (و.ل 5555) بتاريخ 28 مارس الساعة 10:32 صباحًا، ووصل سعرها 110 آلاف جنيه، والمتزايدين شخصين.

4- اللوحة (أ.ل.أ 6666) مطروحة سعر 120 ألف جنيه، ويجرى مزادها بتاريخ 28 مارس، الساعة 10:50 صباحًا، ويتزايد عليها شخصين.

5- اللوحة (أ.أ.أ 222) يجرى المزاد الساعة 11:19 يوم 28 مارس الجاري، وسعرها 211 ألفًا و112 جنيهًا، ويتزايد عليها 5 أشخاص.

6- واللوحة (س.م.و 5555) وصل سعرها 130 ألف جنيه، وينعقد المزاد يوم 28 مارس الساعة 1:6 مساءً، ويتزايد عليها شخصين.

7- وينعقد مزاد اللوحة (م.ي.ر 555) يوم 28 مارس الجاري الساعة 1:40 دقيقة مساءً، ومطروحة بسعر 50 مليون جنيه، ويتزايد عليها شخصين.

8- اللوحة (م.هـ.م 2 ) بسعر 455 ألف جنيه، يوم 28 مارس الساعة 3:52 مساءً، ويتزايد شخصين.

9- أما اللوحة (ع.ج.م 1111) بسعر 75 ألف جنيه، ومزادها الساعة 11:38 دقيقة صباحًا، يوم 28 مارس، ويتزايد عليها شخص.