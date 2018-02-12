أغرب 4 تصريحات لرئيس مجلس النواب في جلسة تعويض الشهداء

1 تحذير النواب من أجهزة بصمة حساسة 2 خسارة الجنسية المصرية في مهاجمي المجلس

3 اتهام نائب بالتحريض 4 تحدى مهاجمي الانتخابات بالحصول علي صوتين

والمتحدث الرسمي للبرلمان مدافعا: تصريحات عبد العال غير موجهه لنائب بعينه

ياسمين فواز

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال أثناء مناقشة مشروع قانون” تعويضات أسر الشهداء” يوم الاثنين تصريحات مدوية من رئيس المجلس التي بدأها بتحذيره للنواب المتأخرين للحاق بالجلسة البرلمانية.

وقال “عبدالعال”، في بدايه الجلسة: “سألت عن النواب في الساعة العاشرة صباحا فقالوا لي: إن هناك 10 نواب فقط موجودين داخل القاعة”.

وأشار “عبد العال”، إلى أن موعد انعقاد الجلسة البرلمانية أصبح واضحًا للجميع، وأجهزة البصمة أجهزة حساسة وأي اعتذار بعد الساعة العاشرة والنصف لن يقبل، ولذلك لن أقبل أي اعتذارات بعد الساعة العاشرة ونصف.

وعاود “عبدالعال” الحديث عن الغياب بقوله، “الجلسة تسبب لي نوع من أنواع الهلع عندما أجد المقاعد خاوية”.

كما شهدت مناقشة القانون ،هجوم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الداعين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، قائلا: “أتحدى المقاطعين أن ينزلوا أي قرية ويحصلوا صوتين”.

وواصل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الهجوم على وسائل الإعلام التي تنتقد عمل البرلمان، قائلا: “من يسعون لهدم المؤسسات خسارة أن يحملوا الجنسية المصرية”.

وأوضح، في الجلسة العامة للمجلس، يوم الاثنين، أن أحد من تضخمت ثروته ويركب سيارات فارهة يتعمد الإساءة لمؤسسات الدولة؛ بهدف هدمها، والمؤسسات الخارجية تشيد بعمل البرلمان ودوره في العديد من التشريعات.

وأضاف أن بعض الدول هُدمت بسبب أصحاب “الياقات البيضاء”، من خلال أموال تضخ إليهم، مكنتهم من الوصول إلى وسائل الإعلام والهجوم على الدول.

كما اعلن عبد العال، رفضه لما وصفه بـ«محاولات ابتزاز للمنصة من النواب»، الذين يرغبون في الحصول على الكلمة.

وقال: «لن أسمح بالابتزاز على الإطلاق من أي كائن كان، إما أن أدير هذه المؤسسة بكرامة ومرفوع الرأس أو أغادر هذا المنصب تمامًا».

جاء ذلك تعقيبًا على أحد النواب، الذي هدد بالخروج من القاعة حال عدم الحصول على الكلمة، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.

وأضاف أن كثير من النواب يطلبون الكلمة، والمفترض على النائب، الذي يجد أن ما ينتوي الإدلاء به من رأي، قد ذكرة النائب السابق له واستوفى ما يرغب، أن يتنازل عن الكلمة.

واستطرد رئيس البرلمان: «في معهد دراسات برلمانية وتدريب كلنا بنتدرب، كنت أستاذ مساعد وأحضر دورات تدريبية، نسافر مؤتمرات والمحاضر يشرح أمامنا كلنا نتدرب والحياة تراكم خبرات».

وتابع: «التدريب مطلوب ولهذا التعديلات التي نستغرق قيها وقت طويل، لو في تدريب كنا اختزلنا وقت طويل جدا».

وانفعل «عبد العال» قائلا: «ما أراه ابتزاز للحصول على الكلمة، البعض يريد أن يتكلم الآن، أو ينسحب أو يدبر بعض المؤامرات مع بعض الأعضاء».

كما شهدت جلسة اليوم تصريح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن كثيرين درجوا على التواصل مع بعض النواب وتحريضهم بشأن بعض السفريات والوفود، مشددا على أن كل شىء مرصود وموثق.

وأضاف “عبدالعال”، أثناء مناقشة القانون ، ردا على النائب عبد المنعم العليمى الذى خطبه مازحا بالقول: “أنا عاوزك تبتسم الأول ويتسع صدرك”، ليرد قائلا: “الجميع يعلمون أن صدرى واسع، ويعلم الله أننى عانيت كثيرا”، ثم تابع حديثه بانفعال: “أنا لا أقبل الابتزاز، وقد تعرضت فى كل سفرية أسافر فيها لهذا، إذ أجد نائبا يحرض البعض بسبب هذا الأمر، وكل شىء موثق ومسجل، وأنا أعلم بما يدار فى الخفاء”.

وأكد رئيس مجلس النواب فى حديثه، أن إحدى النائبات اللواتى تم تحريضهن “جات قالت البصمة فيها لعب، اضطريت أجيب الشركة اللى ركبت الأجهزة، والشركة قالت الأجهزة حساسة، وأضافت لها تقنية حساسة من أعلى التقنيات التى لا توجد فى أى جهاز آخر،

وأضاف “بعدما حققت فى الموضوع لقيت نفس الشخص هو الذى حرضها على ذلك، هذا هو ما لا نقبله، وهذا الوجه الانفعالى حاليا لا أقبله ولن أقبله على الإطلاق، لا ثقافتى ولا تربيتى، إما أن أدير هذا المجلس بكرامة ومرفوع الرأس أو أغادره، والأمور وصلت إلى حد النشر فى بعض الصحف، وأنا أعلم جيدا ما يصنعه هذا النائب”.

** دور تشريعي





من جانبه ،قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن دور رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال أن يصحح الأخطاء، ويوجه إلى مواجهة القصور، في محاولة منه لتصحيح أي وضع غير منظبط داخل البرلمان.

وأضاف حسب الله، أن “تصريحات عبد العال، حول وجود نواب في البرلمان يبتزون الحكومة وآخرون ينفذون مؤامرة، ليست موجهة لنائب بعينه، وجاءت للارتقاء بدور المجلس، ولا يقصد الجانب السلبي لكلمة “ابتزاز النواب للحكومة”، ولكنه يقصد الجانب الإيجابي في استخدامهم أساليب الضغط لتحقيق مصالح دوائرهم”.

وتابع المتحدث باسم مجلس النواب، أن “مجلس النواب خيار الشعب المصري، ويعبر بتشكيلته الحالية عن الشعب بإيجابياته وسلبياته”، موضحًا أنه “لدينا معهد للتدريب البرلماني، وهو أحد أفضل معاهد التدريب على مستوى برلمانات العالم”.

وأشار إلى أن “ما يقرب من 400 نائب حضروا دورات تدريب داخل المعهد، مشدّدًا على أنه “لا توجد مؤمرات داخل المجلس، ولكن هناك تقصير من بعض النواب”.