أغاني وطنية وتوزيع ورد وشيكولاته.. الشرطة تحتفل مع المواطنين بعيدها (فيديو)

ووزع رجال الشرطة الورود والشيكولاته على المارة وقائدي السيارات بعد استيقافهم في الميادين العامة والطرق.

احتفل رجال الشرطة المصرية بكافة مديريات الأمن بمحافظات الجمهورية، بعيد الشرطة الـ 68، بتنظيم عدة فعاليات مع المواطنين في الشوارع، والنزول إليهم وتقديم الزهور والحلوى لهم بهذه المناسبة.

ورد وشيكولاته على المواطنين في الشوارع

ووزع رجال الشرطة الورود والشيكولاته على المارة وقائدي السيارات بعد استيقافهم في الميادين العامة والطرق.

جاء ذلك في ضوء حلول ذكرى عيد الشرطة، اليوم الموافق 25 يناير 2020، الذى يعد تخليدًا لمعركة الإسماعيلية في 1952.

الداخلية: معركة الإسماعيلية تنسب لجموع الشعب

إضافة إلى إيمان وزارة الداخلية بمشاركة الاحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصرى، كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين لا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية، بل إلى جموع الشعب.

فرحة رجال الشرطة

وأكدت وزارة الداخلية أن رجال الشرطة شعروا بالفرحة الغامرة حين لمسوا من المواطنين تضامنهم معهم وسعادتهم بهم، لاشتراكهم فى الاحتفال معهم.

الأطفال تهدي رجال الشرطة الورود

وتبادل المواطنين وأطفالهم تقديم الزهور إلى رجال الشرطة المنتشرين فى كافة الميادين والشوارع الرئيسية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى استكمالها الاحتفال بتلك الذكرى الخالدة، بمشاركة المواطنين واستقبالهم بجميع الجهات الخدمية بالورود والحلو.

رخص مجانية

كانت وزارة الداخلية بدأت تفعيل منظومة استخراج شهادة الميلاد الذكية اليوم في تلك الذكرى، مع استخراج رخصة قيادة مجانية لبعض المواطنين.

أغاني وطنية

وأعدت وزارة الداخلية عدة أغاني وطنية ونشرتها على صفحتها على يوتيوب وفيس بوك، وبثتها عبر القنوات الفضائية لمشاركة المواطنين احتفالاتها بتلك الذكرى.

احتفالية عيد الشرطة

ونظمت الوزارة احتفالية الخميس الماضي، بعيد الشرطة داخل أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق.

وكرم رئيس الجمهورية عددا من ضباط الشرطة وقياداتها وأسر الشهداء، وتحلل الحفل عدة عروض فنية وأوبرت قصة شهيد بتجسيد من الفنان أمير كرارة.











ويعد عيد الشرطة تخليدًا لمعركة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 مصابًا في 25 من يناير 1952.

“الحلم” و”احكيلهم عن الأمان”

وتنشر المال أحدث أغاني وزارة الداخلية المصرية للاحتفال بعيد الشرطة، وحملا عنوان “الحلم”، “احكيلهم عن الأمان”.

الأغنيتان من إنتاج قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.