أغاني مسلسلات رمضان قبل العرض.. دعاية مبكرة وترمومتر فني لقياس النجاح

طرح منتجو بعض المسلسلات التليفزيونية المقرر عرضها بموسم رمضان هذا العام أغنيات خاصة بتلك الأعمال الفنية الدرامية للجمهور وذلك قبل عرضها بشهر رمضان ، فقامت ميديا هب _ سعدي جوهر بطرح أغنية ” أنا قادر” للمطرب أحمد سعد من أحداث مسلسل ” جعفر العمدة” بطولة النجم محمد رمضان واخراج محمد سامي ، كما طرح المنتج كامل أبو علي أغنية ” رمضان رمضان” من مسلسل ” بابا المجال” بطولة النجم مصطفى شعبان واخراج أحمد خالد موسى .، كذلك قدم النجم أحمد مكي أغنية ” ولعانة” من مسلسله ” الكبير قوي 7″ اخراج أحمد الجندي .

حسن دنيا : أغنية ” ولعانة ” لأحمد مكي قدمها بفكر عال واحترافية شديدة

أعرب الملحن حسن دنيا للمال أن معظم هذه الأغنيات لايكون له علاقة بقصة المسلسل نفسه ، لافتا إلى أن الهدف من تقديم هذه الأغنيات من أحداث تلك المسلسلات هو تصدر التريند لها قبل عرضها للجمهور في شهر رمضان .

وأشار دنيا إلى أن أغنية ” ولعانة ” لأحمد مكي قدمها بفكر عال واحترافية شديدة واتقان في جميع العناصر الفنية لها .

حيث أنه يعي جيدا الرسالة التي يريد إيصالها للمشاهدين ، وبصراحة قدم أغنية ” عالمية ” ، مشيرا أن أغنية أحمد سعد لحنها قريبا من أحدى ألحاني وفق” دنيا ” .

وتابع قائلا أن أحمد مكي كان أذكى نجم فيهم لأنها قدم أغنية خاصة بالمسلسل ” الكبير قوي 7″ ، مقارنة بباقي صناع المسلسلات الذين لم يقدموا تجربة مميزة مثل أغنية مكي .

محمود قاسم : تأثير هذه الأغنيات يكون جيدا مع المستمع والمشاهد

يرى الناقد الفني محمود قاسم أن هذه الأغنيات التي تم طرحها من بعض المسلسلات كنوع من تقديم جزء من الوجبة الدرامية التي سيراها المشاهد في شهر رمضان من تلك المسلسلات ، والجمهور يتقبل ذلك لكن تقديم الأغنية بمفردها لاتكفي لأنها يجب أن تكون ممزوجة بالعمل الدرامي سواء المقدمة أو كانت بداخل أحداث المسلسل نفسه .

ولفت إلى أن تأثير هذه الأغنيات يكون جيدا مع المستمع والمشاهد ، لكن هذا التأثير يزداد حينما يتمع سماع الأغنية داخل أحداث المسلسل .

تطرق أيضا قاسم إلى أن هذه الأغنيات حتى الآن هي مجرد أغاني ستحمل ذكريات معينة وستظل هكذا بعد عرض تلك المسلسلات التليفزيونية على الشاشة برمضان ، لكن يتم طرحها حالا كنوع من الدعاية لهذه الأعمال الدرامية وحينما يحبها الجمهور سيقبل على المسلسل نفسه،

وشدد على أن أحمد مكي نجم له جاذبية كبيرة لدى المشاهدين وليده ما يقدمه دائما للجمهور وينجح فيه .

فارس فهمي : تساهم تلك الأغنيات في نجاح المسلسلات قبل عرضها

من ناحيته أوضح الملحن فارس فهمي أن طرح هذه الأغنيات قبل عرض المسلسلات مهم جدا ، حيث ساهمت أغنيات معينة في نجاح بعض الأعمال الدرامية بسبب طرح هذه الأغنيات قبل عرض المسلسل في شهر رمضان مثل أغنية مسلسل نسرالصعيد للنجم محمد رمضان منذ سنوات ” يعلم ربنا” للمطرب الشعبي أحمد شيبة التي قدمها للمسسل وساهمت في نجاح المسلسل قبل عرضه .

وتابع قائلا إن أغنيات وموسيقى مسلسلات فترة التسعينات التي قدمت في الدراما المصرية معظمها مازالت عالقة بذاكرة ووجدان المشاهدين ، فمن منا لا يسمع أغنيات مسلسلات ذئاب الجبل والمال والبنون وغيرها ، فهذه الأغنيات ساهمت بدرجة كبيرة في نجاح تلك المسلسلات.

أردف فهمي قائلا إن كل عمل درامي يجب أن يقدم له أغنية مناسبة لقصته والمشاهد المقدمة فيه التي يراها المشاهدين ، فالمسلسل الذي ينتمي لتيمة درامية صعيدية يجب أن يقدم له أغنية باللهجة الصعيدية حتى يحدث توحد للمشاهد مع الأغنية وأحداث العمل الدرامي نفسه .