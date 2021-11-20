أغاني تصدرت مشاهدات مرتفعة نهاية 2021 .. أنت الحظ لعمرو دياب وأنت اختياري لإيهاب

طرح بعض المطربين أغنيات جديدة الأيام الماضية مع نهاية عام 2021 الذي أوشك على الانتهاء ومع بدايات موسم الشتاء المعروف بالأغنيات الرومانسية والدرامية العاطفية بدرجة كبيرة لأغلب المطربين المصريين والعرب .

واستطاعت هذه الأغنيات تحقيق أرقام مشاهدات كبيرة في فترة وجيزة على يوتيوب واشادة الجمهور بها ، فتصدرت أغنية انت الحظ لعمرو دياب مشاهدات مرتفعة تخطت 6 مليون مشاهدة الفترة الماضية ، كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ، وأغنية انت اختياري لايهاب توفيق حققت أكثر من 5 مليون مشاهدة في أسبوعين وتعاون فيها لأول مرة مع لايف ستايلز ستوديوز كلمات والحان محمد رفاعي وتوزيع عادل عايش .

كما حققت أغنية رامي صبري الجديدة ” هموت من غيرها” اكثر من من نصف مليون مشاهدة في الساعات الأولى لطرحها .

أحمد محي : انت الحظ مبهجة وأغنية ايهاب جميلة جدا وفهد قدم محي بشكل جديد

وأوضح الملحن أحمد محي أن أغنية عمرو دياب الجديدة انت الحظ مبهجة وذلك شيئا مميزا لنا كمبدعين وجمهور أيضا ، لافتا الى ان أغاني عمرو دياب تكون دائما فيها فرحة وتغير مود حياتنا وذلك جميلا في الوقت الصعب الذي نعيشه حاليا .

ويضيف أغنية ايهاب توفيق الجديدة انت اختياري جميلة جدا ومختلفة وافضل بكثير من كل ماقدم خلال السنوات الأخيرة ، برغم ان تاريخه الفني مميز وهو فنان كبير لكن السنين الماضية لم تكن أغنياته التي قدمها بنفس مستوى تاريخه القديم ، انما انت اختياري جاءت اغنية مميزة حقيقة له مؤخرا .

وتابع محي أن أغنية محمد محي الجديدة أيضا ياللي جيدة لكون الموزع الموسيقي فهد استطاع ان يخرج اللحن والتوزيع الموسيقي لها بعيدا عن طابع المقسوم ويقدمه بشكل جديد فيها ، لدرجة أننا لو استمعنا لآكثر من أغنية التي قدمها خلال الفترة الأخيرة سنشعر أنها أغنية واحدة من تشابه الألحان فيها .

أكرم عادل : عمرو دياب مستمر بتواجده الدائم وايهاب أعادنا لذكرياته ورامي طرح في توقيت مناسب

بينما علق أكرم عادل الموزع الموسيقي للمال فقال : أغاني عمرو دياب مستواها خلال السنين الماضية واحدا لاجديد في الحانها وبسبب اهتمامه بتقديم طابع المقسوم طيلة الوقت لم يعد يعطي فرصة للموسيقيين تقديمه بشكل جديد او ابتكار نمط غنائي مختلف ، لكن مايميزه ويجعله مستمرا بقوة أنه متواجدا دائما ولايختفي لسنوات مثل غيره من المطربين فهذا الاختفاء يؤثر جدا على الفنان مع الجمهور .

وأضاف أن اغنية ايهاب توفيق الجديدة تعيد الذكريات لاغنياته القديمة الجميلة تترجا فيا وعدى الليل ومالهمش في الطيب ، فهي لون رومانسي مميز لم يقدمه منذ سنوات وابتعد فيها عن أي شكل غنائي يحاول الابتكار فيه وقد لايرضي جميع الأذواق ، وهي خطوة جيدة له بعد فترة طويلة ونتمنى أن يستمر على هذا المستوى ولايغيب ابدا عن الساحة الفنية فترة طويلة ، لاسيما أنه بحث عن لون غنائي فيه شجن أغنياته القديمة بموسيقى متطورة تلمس مشاعر الناس يجعل الكثيرين يعودون للتركيز معه بعد فترة طويلة .

أكد أيضا أن اغنية رامي صبري الجديدة هاموت من غيرها ، استطاعت تحقيق مشاهدات مرتفعة وصلت لمليون في يوم واحد من طرحها لكونها أغنية درامية شتوية وتوقيت نزولها مناسب جدا مع بداية موسم الشتاء المعروف بالأغنيات الدرامية ، لكنها فنيا أغنية عادية ليست عظيمة او قوية .

كذلك أغنية المطرب الشاب نبيل الجديدة نبيل درس حياتي المنتج نصر محروس قام بعمل دعاية كبيرة لها على منصة يوتيوب وفيس بوك لتصل لكل الناس ، وهذه طريقة نصر منذ سنوات التي اتبعها مع بهاء سلطان وتامر حسني بسبب حجم الدعاية الكبيرة التي يقدمها لهم فتجعل الناس تصدق أن العمل الفني رائع ، ورغم ذلك أغنية نبيل عادية للغاية .