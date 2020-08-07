أغاني الموسم السينمائي 2020.. «ويجز» والفشني أبرز المطربين

يتهافت معظم المطربين دائما لتقديم أغنيات بأصواتهم لمعظم الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية، وتم طرح أغنيات جديدة لهذه الأفلام المشاركة في الموسم السينمائي مؤخرا.

وقدم المطرب مدحت صالح أغنية جديدة في فيلم “الحوت الأزرق”، كلمات إبراهيم عبد الفتاح، وألحان وتوزيع موسيقي لفارس فهمي، والفيلم بطولة مجموعة من الفنانين ابرزهم رندا البحيري وحسني شتا وأحمد سلامة وغيرهم.

كما يقدم المطرب الشاب عمر كمال أغنية بصوته في فيلم” زنزانة 7″ ، بطولة احمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري واخراج ابرام نشأت.

كذلك غنى المطرب وائل الفشني أكثر من أغنية في فيلم “صاحب المقام”، بطولة الفنانين يسرا، وآسر ياسين، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

وشارك فريق المهرجانات ويجز باغنية لفيلم الغسالة بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم.

حلمي بكر : تظل سجل وثائقي في تاريخه الفني بعد رحيله وتكون اضافة كبيرة له

وقال الملحن حلمي بكر إن أغنيات الأفلام السينمائية تساهم في تخليد المطربين حينما يرحلون عن عالمنا، مشيرا إلى أن صوت ليلى مراد واسمهان مازال في اذان الجمهور حتى الان رغم رحيلهم بتقديمهم اغاني لافلام سينمائية كثيرة.

وأكد أن الأغنيات تضيف للمطرب والفيلم ، وحتى لو كان العمل سيئ الصنع فنيا تظل هذه الاغنيات موجودة ايضا لدى المشاهدين يمكن سماعها في اي وقت بدون مشاهدة الفيلم نفسه لو كان رديء الصنع.

ونوه أن الأهم بقاء قيمة الاغنية نفسها للمطرب الذي يقدمها ، فهي تكون تاريخ وثائقي في ارشيفه وتاريخه الفني بعد مرور فترة طويلة ، لافتا إلى أن المطرب الذي يقدم اغنية لفيلم سينمائي يجب ان يكون صاحب مجموعة من الاغنيات وليس مجرد مطرب صاعد يظهر يتم القاء الضوء عليه بصورة كبيرة.

عوض بدوي: تكون مميزة وتضيف للأفلام الجيدة لكن لا تساند الأعمال السينمائية الرديئة

ويرى الشاعر الغنائي عوض بدوي أن أغاني الأفلام السينمائية تكون شيئا مميزا للأعمال الفنية، حيث تضيف أغنية الفيلم للعمل نفسه.

وأوضح أنه رغم أهمية أغاني الأفلام في كثير من الأوقات، إلا أنها لا تكون مجدية لو كان مستوى الفيلم سيئا انما يمكن ان تساهم في الاضافة لكثير من الافلام لكن لن تسانده بصورة كبيرة.

وأشار إلى أن أغاني الأفلام حينما تكون الأصوات التي تقدمها معبرة عن مواقف الفيلم بشكل مميز، علاوة على فهمهم لروح الفيلم وطبيعته تحقق نجاحا كبيرا.

وأكد بدوي أن هناك أغنيات كثيرة للأفلام استطاعت ان تبقى في ذاكرة الجمهور لسنوات ، بعد عرض تلك الاعمال السينمائية من قوة هذه الأغنيات ومستواها الفني العال.