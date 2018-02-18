أغاني المهرجانات.. من عنصر مكمل للفيلم إلى أساسي له

سمير الجمل: من الطبيعي أن نرى الأغنيات الهاطبة في أفلام المقاولات سعد الدين: المنتج أصبح يعتمد على هذه النوعية لتسويق الفيلم دعائيًا محمود قاسم: الفيلم أصبح يبنى على أغنية المهرجانات ورقصاتها أحمد حمدي منذ سنوات كانت أغنية الفيلم السينمائي الموجودة به مجرد مكمل له، أو ضمن سياق أحداثه

سمير الجمل: من الطبيعي أن نرى الأغنيات الهاطبة في أفلام المقاولات





سعد الدين: المنتج أصبح يعتمد على هذه النوعية لتسويق الفيلم دعائيًا





محمود قاسم: الفيلم أصبح يبنى على أغنية المهرجانات ورقصاتها

أحمد حمدي



منذ سنوات كانت أغنية الفيلم السينمائي الموجودة به مجرد مكمل له، أو ضمن سياق أحداثه الدرامية ومشاهد الفيلم، مثل أفلام “واحد من الناس” و”محطة مصر” و”عجميستا “وغيرها من الافلام، وكانت أغنيات الأفلام تظل محفورة في وجدان المشاهدين بعد عرض الفيلم لفترة طويلة، لتميزها وقوتها وتعبيرها وتأثيرها في الفيلم وملامستها أحداثه والمشاعر التي عبر من خلالها الممثلون عن قصة الفيلم السينمائي.

أما الأغنيات التي أصبحت موجودة في الأفلام خلال الأربع سنوات الاخيرة، وتحديدًا ما يسمى بأغاني المهرجانات، فتكاد تتحول إلى العنصر الأساسي للفيلم السينمائي، وليست مكملًا له، حتى تكاد تستشعر أنه قد تم بناء قصة الفيلم على الأغنية، وبالفعل فإن بعض هذه الأغنيات تحقق نسب مشاهدة عالية على يويتوب، ربما بدرجة أكبر من نجاح الفيلم نفسه، وذلك ما لاحظناه في أفلام “عقدة الخواجة” للنجم حسن الرداد على سبيل المثال، ومعظم أفلام السبكية تحديدًا الذين يضعون اغنية المهرجانات والراقصة عنصرًا أساسيًا لاي فيلم ينتجونه، ما أدى لإفساد متعة المشاهدة والاستمتاع بقصة فيلم سينمائي، وأحيانًا لا نجد محتوى أو قصة أو موضوعا حقيقيا للفيلم.

ونرصد في هذا التقرير رأي بعض النقاد حول ظاهرة تواجد اغنيات المهرجانات في الافلام السينمائية الاخيرة مثل عقدة الخواجة وغيره، واسباب استشعار انها قد أصبحت عنصرا أساسيا في الفيلم ونجاحه وليس مكملا مثل الماضي.

في البداية أكد الناقد الفني سمير الجمل ان: اغنيات افلام عبد الحليم حافظ وشادية وفايزة احمد في الماضي كانت اغنيات قوية في الفيلم، وجزءا اساسيا من عناصر الفيلم السينمائي وتعبر عن احداثه، لافتا الى أنه في الفيلم الاستعراضي “كريستال” كان يحول الموقف الدرامي من خلال اغنية استعراضية، فكان للاغنية معنى، ولذلك تعيش هذه الاغنيات لفترة طويلة لانها ارتطبت بقصة معينة.

ولفت الجمل الى اننا حتى لو قدمنا فيلما سينمائيا تجاريا، وذلك امر منطقي للغاية لاننا في النهاية نعمل من اجل تحقيق عائد مادي، الا أنه يجب الا يصل الأمر الى درجة ان نقدم افلام مقاولات سطحية تافهة وعبارة عن اغنية وراقصة، ولا يوجد سيناريو محكم للفيلم وهي مجرد افلام كباريهات فقط.

وتابع الجمل قائلا: ان اغنيات المهرجانات تشبه تلك الافلام السطحية “فكل طير يبحث عن شبيهه”، لذلك نرى انتشار هذه النوعية من الأغنيات في الافلام الرديئة السنتين الاخيريتين.

وتساءل : لماذا نندهش من وجود هذه الاغنيات الهابطة في افلام هابطة قصة وموضوعا ومضمونا !! ..ذلك امر طبيعي لانه ليس من الممكن ان يقدم هؤلاء الفنانين اغنيات وطنية في تلك الافلام السطحية.

اما الناقد أحمد سعد الدين، فيقول إن أغنيات الأفلام السنوات الماضية كانت ضمن قصة العمل نفسه وفي سياق احداثه ولم تكن مجرد اغنية موضوعة “سنيدة للفيلم ” كما يحدث الان .

واضاف للمال ان اغنيات افلام الماضي مثل “واحد من الناس “و “الاخر” وغيرها كانت تعبر عن موقف معين في الاحداث وليست مجرد اغنية ورقصة كما يقولون حاليا.

وتابع : ان الافلام حاليا تخلو من الموضوع والسيناريو الجيد لذلك يحرص المنتج على أن يقدم فيه اغنية شعبية وأغاني مهرجانات راقصة للفت الانتباه للفيلم ، ويتم حتى تسويق الفيلم دعائيا على مواقع التواصل والسوشيال ميديا بهذه الاغنية لجذب الجمهور وتحقيق نسب مشاهدة عالية للفيلم ، و ذلك لنه يدرك جيدا مدى ضعف موضوع الفيلم وان اداء ممثليه لايرقى لتحقيق نسب مشاهدة كبيرة فيعتمد فقط على الاغنية الراقصة او اغنية المهرجانات التي يقدمها في الفيلم.

أما الناقد محمود قاسم فيقول: ان الافلام السينمائية المطروحة السنتين الاخيريتن تخلو من المضمون والرسالة الفنية التي من المفترض ان يقدمها صناع العمل السينمائي للجمهور.

واكد ايضا ان اغنيات المهرجانات التي اصبحت موجودة في افلام كثيرة لو تم فصلها عن الفيلم فسنجد انها لاتعبر عن اي حدث درامي في الفيلم اي انها لاتحوي اي هدف من الفيلم او مضمون حقيقي على عكس الافلام التي كنا نراها منذ سنوات عندما كانت الاغنية بمثابة عنصر مكمل في احداث الفيلم وضمن خطه الدرامي.

أما الآن فنرى أن أغنيات المهرجانات قد أصبحت هي العنصر الأساسي المبني عليه قصة الفيلم، ولا يوجد فيلم حقيقي من الاساس، ونرى ذلك كثيرًا في افلام مثل “عبده موتة” و”قلب الاسد” و”عقدة الخواجة”.. وغيرها من الأفلام الشعبية بالخلطة السبكية كما يصفونها.