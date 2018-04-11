أغاني الانتخابات .. تحفيز للمصريين أم مجاراة للحالة الوطنية

مدين: لو لم نقدم أغنيات تحفز المصريين للانتخاب سنشعر بتقصيرنا الشديدحلمي بكر: أصحابها ليست لهم أهداف أو مقاصد معينةزين نصار: أثرت في الكثيرين وأعادت المطربين والملحنين للأعمال التي تهم المواطنأحمد حمدي شهدت الانتخابات الرئاسية الأخيرة حرص العديد من المطربين المصريين والعرب على





مدين: لو لم نقدم أغنيات تحفز المصريين للانتخاب سنشعر بتقصيرنا الشديد





حلمي بكر: أصحابها ليست لهم أهداف أو مقاصد معينة





زين نصار: أثرت في الكثيرين وأعادت المطربين والملحنين للأعمال التي تهم المواطن

أحمد حمدي

شهدت الانتخابات الرئاسية الأخيرة حرص العديد من المطربين المصريين والعرب على طرح أغنيات جديدة بمناسبة الانتخابات الرئاسية، أملا منهم في تحفيز المواطنين للنزول والإدلاء بصوتهم في صناديق الاقتراع، ومن هؤلاء المطربين حكيم الذي طرح أغنيته الجديدة “أبو الرجولة “، وقام بتصويرها في شوارع مصر، والنجم الاماراتي حسين الجسمي بأغنيته “مساء الخير ياريس”، والملحن مدين الذي قدم أغنية بصوته أيضا مع نجمة ستار أكاديمي هايدي موسى بعنوان “صوتك فارق”.

ويرصد التقرير التالي آراء بعض صناع الموسيقى حول أغنيات الانتخابات وهل لها جدوى أم أنها مجرد أغنية وطنية تمر مرور الكرام على آذان الجمهور ولن تؤثر فيهم.

بداية، قال الملحن والمطرب مدين إن الأغنية الوطنية يحبها الناس، والانتخابات الرئاسية كانت بالطبع مناسبة هامة يجب أن نشارك فيه جميعا كمصريين، لذلك كان يجب أن أقدم أغنية للانتخابات لتحفيز الناس للنزول للانتخاب والإدلاء بأصواتهم أيا كان رأيهم.

وأضاف أنه كان يجب ألا تمر الانتخابات الرئاسية 2018 دون طرح مطربين لأغنيات تحفز مشاعر وهمم المصريين، وإلا كنا سنشعر بتقصير كبير في حق انفسنا حتى لو اثرت هذه الاغنيات في مواطن مصري واحد فقط، فسنكون نجحنا في توصيل رسالتنا من خلال تلك الاغنيات بالتأكيد.

ويرى الملحن الكبير حلمي بكر أن الأغنيات التي طرحت بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2018 تحمل قيمة، وليس لها أي أهداف أو مقاصد أخرى سوى أن أصحابها يرون ما يحدث ويحبونه، لذلك قاموا بالغناء له، لذلك وصلت أغنياتهم لقلوب الجمهور المصري.

واضاف ان اي مطرب لم يقدم اغنية وطينة بهذه المناسبة فقد خسر تواجدا هاما على الساحة الفنية، مشيرا الى ان عمر عبد الللات وحسين الجسمي لم يتقاضيان اجرا عن اغنياتهما الوطنية التي قدماها .

ويقول الناقد الموسيقي زين نصار : ان اغنيات الانتخابات التي طرحت اليومين الماضيين اثرت في المصريين كثيرا للنزول للانتخاب خاصة اغنية النجم حكيم “ابو الرجولة” وحسين الجسمي “مساء الخير ياريس” بالاضافة الى انها شجعت الشعراء والملحنين للعودة مرة اخرى بعد فترة طويلة لتقديم اغنيات وطنية حماسية في هذه المناسبة .

واشار ان الاغنيات احدثت رد فعل لدى الجمهور في الشارع المصري، ويكفي ان المطربين عادوا مرة اخرى للغناء الوطني وتقديم اعمال فنية تمس الناس وقضايا الوطن ولم تكن مجرد اغنيات ومرت مرور الكرام .

واكد نصار ان الاغنية هي اسرع وسيلة للتاثير في الناس مقارنة بالسينما والمسرح، لذلك هذه الاغنيات اثرت في الكثير من المصريين الايام الماضية .