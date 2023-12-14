أغاني الانتخابات الرئاسية 2024 بأصوات النجوم.. استثمار مربح للرواج الشعبي

لا يزال الشعب المصري يحتفل بالانتخابات الرئاسية 2024 في الشارع المصري بالأغنيات المبهجة ، وقرر بعض المطربين التجاوب مع هذه الاحتفالات بطرح أغنيات وطنية جديدة بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2024 حيث سيتم اعلان النتيجة 18 ديسمبر الحالي ، وأبرزهم النجم الشعبي حكيم الذي قدم أغنية وطنية جديدة في المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن لدعم الرئيس في الانتخابات .

كما طرح كل من عمر كمال وحودة بندق وحمزة الصغير أغنية ” عندنا مسؤولية ” كلمات وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع ميدو مزيكا، وأخرج الكليب مصطفى مجدي.

كذلك حرص المطرب الشاب مينا عطا على المشاركة بأغنية ” صاحبة معالي السيادة ” كلمات الشاعر سالم الشهباني، والملحن أحمد العتباني، والموزع أحمد شوقى، والمخرج إبرام عبد المسيح، والمنتج المنفذ إسلام عبد الحكيم واشرفت عليها الشركة المتحدة .

أكرم عادل : الغرض من هذه الأغنيات دعم المرشحين بهذه الانتخابات الرئاسية

أوضح الموزع الموسيقي أكرم عادل أنه على مدى السنين الماضية ، لم تحقق أي أغنية للانتخابات انتشارا واسعا وجماهيريا كبيرا .

ولفت في حديثه لـ” المال ” إلى أن الغرض من هذه الأغنيات دعم المرشحين بهذه الانتخابات الرئاسية وتحميس الجمهور وحثه على المشاركة في هذه الانتخابات .

وأشار إلى أن أغنية بشرة خير تم طرحها في توقيت الانتخابات الرئاسية السنين السابقة ، وأحبها الجمهور المصري والعربي وفي العالم أيضا ، لأنها كانت خفيفة ومميزة ، والأغنية التي ماوالت باقية في ذاكرة الجمهور حتى الآن في هذا التوقيت هي ” اخترناه” .

صلاح عطية :المطربين الذين قدموها لم يقومون بعمل دعاية كبيرة لها عبر حساباتهم الرسمية

من جانبه، قال الشاعر الغنائي صلاح عطية إن هذه الأغنيات تم طرحها بالفعل للجمهور ، لكن لم يهتم أحدا بها بسبب الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد حاليا .

ونوه إلى أن من أسباب عدم انتشار هذه الأغنيات ، أن المطربين الذين قدموها لم يقوموا بعمل دعاية كبيرة لها عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ، فحكيم لم ينشر الأغنية عبر حساباته الرسمية وغيرهم .

أردف قائلا أن هذه الانتخابات كانت محسومة منذ بدايتها ومعروف مسبقا أن الرئيس السيسي هو الذي سيفوز بها لعدم وجود مرشحا قويا أمامه ، لذلك لايوجد عامل التشويق والاثارة في الأمر .

وتابع أنه لم يفكر أي متخصص في الغناء سواء كشاعر أو ملحن مثل أيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى الذين قدما أغنية بشرة خير منذ سنوات ، لتقديم أغنية عن الانتخابات الرئاسية الحالية، لافتا الى أن غياب كبار النجوم في الغناء عن تقديم أغنيات وطنية عن الانتخابات يرجع لأن الأمر كان محسوما منذ البداية بالاضافة أنها تقام في أجواء سياسية صعبة بسبب حرب وابادة غزة ، كما أن الجمهور ليس في مود حاليا لسماع اغنية جديدة حتى لو كانت وطنية .

ربيع السيوفي : أغنية حكيم الجديدة مميزة من ناحية اللحن حتى لو لم تكن واقعية

بينما يرى الشاعر الغنائي ربيع السيوفي، أغنية حكيم مميزة من ناحية الكلمات والألحان ، حتى لو لم تكن مطابقة للواقع لكنها جيدة .

أشار أيضا إلى أن هذه الأغنيات الوطنية كانت تقدم في الماضي بداية بأغنية ” قوم يامصري مصر دايما بتناديك وغيرها التي تساهم في تحميس الجمهور في مناسبة وطنية .

وتابع قائلا إن هذه الأغنيات لم تحقق الانتشار الجماهيري الكبير مثل أغنيات أخرى قدمت للجمهور السنين الماضية ، مثل أغنية بشرة خير لأنها كانت على مستوى اللحن مختلفة ومميزة جدا وكانت تسمع في كل أنحاء العالم وليس الوطن العربي فقط ، بينما الأغنيات الوطنية الجديدة جيدة ومهمة أيضا .