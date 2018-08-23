أغاني أم كلثوم وعبد الحليم تشعل حفلات الأهلي في العيد

المال- خاصشهد النادي الأهلي في كل فروعه احتفالات كبيرة بعيد الأضحى المبارك، اليوم الخميس، في كل فروعه بداية من المقر في الجزيرة، ومرورًا بفرع مدينة نصر، ونهاية بفرع زايد.ووفق ما نقله الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي، نظّمت اللجنة الثقافية بالنادي الأهلي، في مقر الجزيرة، حفلًا غنائ

المال- خاص

شهد النادي الأهلي في كل فروعه احتفالات كبيرة بعيد الأضحى المبارك، اليوم الخميس، في كل فروعه بداية من المقر في الجزيرة، ومرورًا بفرع مدينة نصر، ونهاية بفرع زايد.

ووفق ما نقله الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي، نظّمت اللجنة الثقافية بالنادي الأهلي، في مقر الجزيرة، حفلًا غنائيًا لأعضاء النادي، ضمن برنامج احتفالات النادي بعيد الأضحى المبارك.

وأحيت الفنانة رحاب مطاوع الحفل الغنائي، الذي أقيم في الحديقة الرئيسية، والذي شهد إقبالًا كبيرًا من جانب الأعضاء، حيث قدّمت العديد من الأغنيات التراثية وسط تفاعل كبير من جانب الحضور، لكل من عبد الحليم حافظ، وورده الجزائرية، وأم كلثوم، وغيرهم من نجوم الطرب الأصيل.

وفي فرع مدينة نصر، أطربت الفنانة فاطمة محمد علي، أعضاء النادي بمجموعة من أغاني التراث، في حفل عيد الأضحى المبارك، الذي أقيم بفرع النادي بمدينة نصر.

وتفاعل أعضاء الأهلي بشكل كبير مع أغاني أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، ووردة، وصباح، وفيروز، التي شَدَت بها المطربة فاطمة علي، خلال للحفل.

وتنوعت فقرات الحفل، بين عروض خاصة بالأطفال قدمها الفنان طلعت عطية والأراجوز والبلياتشو، وعروض أخرى للكبار قدمتها الفنانة فاطمة محمد علي وراقص التنورة.. قال مسعود، إن النادي كان حريصًا على أن يناسب الحفل جميع الأعمار.

وتستمر حفلات عيد الأضحى المبارك في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر حتى غدٍ، الجمعة، حيث يقام حفل الفنون الشعبية والتنورة، وأطول رجل في العالم، إضافة إلى ورشة عمل الأطفال وتصميم خروف العيد.

وفي فرع زايد، كان هناك حفل تنورة ثاني أيام العيد بالإضافة إلى إقامة حفل للأطفال وسيرك وساحر وتنورة.

واختتم اليوم بحفل للفنانة رانا سماحة، التي قدمت كوكتيل من الأغاني القديمة والوسط والحديثة وتفاعل معها الأعضاء بدرجة كبيرة.

