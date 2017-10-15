أعيرة نارية تعطل التيار الكهربائي برفح والشيخ زويد

عمر سالمأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، مساء اليوم الأحد، عن انقطاع التيار الكهربائى الشيخ زويد ورفح منذ ساعات، وفق بيان. وأرجعت الوزارة هذا الانقطاع إلى نتيجة انفصال الدائره2 المساعيد / الشيخ زويد جهد 66 ك.ف بالإضافة إلى فصل (الدائره 2 لنفس الخط بحادث من يوم 4/ 30) وحدث انقطاع تغذيه 30

عمر سالم

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، مساء اليوم الأحد، عن انقطاع التيار الكهربائى الشيخ زويد ورفح منذ ساعات، وفق بيان.

وأرجعت الوزارة هذا الانقطاع إلى نتيجة انفصال الدائره2 المساعيد / الشيخ زويد جهد 66 ك.ف بالإضافة إلى فصل (الدائره 2 لنفس الخط بحادث من يوم 4/ 30) وحدث انقطاع تغذيه 30 ميجاوات في رفح والشيخ زويد بشمال سيناء.

وأوضح الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء أن انفصال الدائرة جاء نتيجة أعيرة نارية، وأنه جارٍ التنسيق مع قوات إنفاذ القانون لإصلاح العطل وإعادة التغذية الكهربائية في أقرب وقت ممكن.