أعمدة كهرباء بلا إنارة بشوارع مركز مرسى مطروح

مصدر مُطلع بالمحافظة: الشكاوى من مناطق الكيلو 4 والكيلو 7 معتز محمود قال مصدر مُطلع بمحافظة مطروح إن عددًا من سكان مناطق الكيلو 4 والكيلو 7 تقدموا بشكاوى للمحافظة يشيرون فيها لغياب اللإضاءة بالشوارع رغم وجود أعمدة إنارة.ولفت الأهالى فى شكواهم إلى تضررهم من عدم إنارة الأعمدة بتلك الش



مصدر مُطلع بالمحافظة: الشكاوى من مناطق الكيلو 4 والكيلو 7



معتز محمود



قال مصدر مُطلع بمحافظة مطروح إن عددًا من سكان مناطق الكيلو 4 والكيلو 7 تقدموا بشكاوى للمحافظة يشيرون فيها لغياب اللإضاءة بالشوارع رغم وجود أعمدة إنارة. ولفت الأهالى فى شكواهم إلى تضررهم من عدم إنارة الأعمدة بتلك الشوارع وفقًا للمصدر وبدوره كلف اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، اللواء أح أشرف مصطفى، رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح بسرعة التحرك واتخاذ القرار اللازم بحسب المصدر. وكان أبوزيد، قد التقى منذ عدة أسابيع عددا من قيادات وزارة الكهرباء لبحث عملية تدعيم الشبكة الكهربائية بمطروح ورفع درجة الاستعدادات اللازمة لتدعيم خطوط الشركة ورفع القدرات طبقاً للأحمال المتوقعة خلال موسم الصيف.



وضم الوفد جابر دسوقى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور حسن محمود وكيل أول وزارة الكهرباء، ورئيس هيئة المحطات النووية، وعبد الحميد الدسوقى نائب رئيس هيئة المحطات النووية، والمهندس محمد عبد العليم رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.



وتم خلال الاجتماع الاتفاق على دعم المحطة البخارية ومضاعفة الجهد بالإضافة إلى استكمال حل مشكلات الكهرباء ببرانى والنجيلة ورأس الحكمة،كما تطرق اللقاء لعملية تدعيم الشبكة الكهربائية بمطروح ورفع درجة الاستعدادات اللازمة لتدعيم خطوط الشركة ورفع القدرات طبقاً للأحمال المتوقعة خلال موسم الصيف.



كما تمت الموافقة على رفع كفاءة محطة مطروح البخارية من 60 ميجا وتدعيمها بوحدات جديدة لتصل إلى 100 ميجا لتأمين خط الكهرباء، بالإضافة إلى إنشاء محطة محولات شرق مطروح والتى تم استصدار قرار تخصيص لها بسعة 40 ميجا وبتكلفة تصل لـ25 مليون جنيه وذلك لزيادة الأحمال بمناطق شرق مع زيادة التوسع السكانى وحتى تكون مصدرا بديلا عند الطوارئ.