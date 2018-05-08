أعمال الإسكندرية تعرض على المحافظ دراسة تطوير منطقة أبوقير

الدراسة تستهدف نماذج محاكاة للمراكب ومركز تدريب للآثار الغارقة بالمحافظةمعتز محمودنظمت لجنة السياحة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، ندوة تستهدف إلقاء الضوء على توصيات لجنة السياحة بالجمعية والتى تم عرضها مارس الماضى بمؤتمر "السياحة المشكلة والحل"، حيث شارك فى الندوة الدكتور أسامة النحاس الخ

الدراسة تستهدف نماذج محاكاة للمراكب ومركز تدريب للآثار الغارقة بالمحافظة

معتز محمود

نظمت لجنة السياحة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، ندوة تستهدف إلقاء الضوء على توصيات لجنة السياحة بالجمعية والتى تم عرضها مارس الماضى بمؤتمر “السياحة المشكلة والحل”، حيث شارك فى الندوة الدكتور أسامة النحاس الخبير التراثى وزميل أكاديمية ناصر العسكرية.

من جانبه قال المهندس برچ توماسيان رئيس لجنة السياحة، إن الاجتماع ألقى الضوء على كيفية إدارة مواقع الآثار الغارقة بالإسكندرية، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم جلسة مع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية لعرض الدراسة الموجزة الخاصة بتطوير منطقة أبو قير والميناء الشرقى والذى سيضم متحفا بحريا.

وأشار توماسيان، إلى أن الدراسة التى أعدتها لجنة السياحة بالجمعية تستهدف وجود نماذج محاكاة للمراكب القديمة Simulation، ومركز تدريب عن الآثار الغارقة، وقاعتين للوسائط المتعددة Multimedia وآخرى للواقع الافتراضى وللأفلام، بالإضافة إلى حديقة ترفيهيئة مائية Under Water Park، بالإضافة إلى ملخص متكامل عن التكلفة التقديرية للمشروع والعائد الاستثمارى الذى سيحقق مميزات مُجدية للجذب السياحى للإسكندرية.

وأضاف رئيس لجنة السياحة برجال أعمال إسكندرية، أن اللقاء تطرق إلى آليات تطوير منطقة ميناء وادى جرف، وإحياء طريق الحج المصرى المغربى القديم، بالإضافة إلى إنشاء متحف بحرى فى منطقة ستانلي، مؤكداً أن الإسكندرية لديها إمكانيات سياحية كبيرة وهائلة ويتبقى فقط تضافر الجهود لتحويلها لمقصد سياحى عالمى فى أقرب وقت.