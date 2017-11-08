أعمال الإسكندرية تستهدف زيادة أعضاء وحدة المواطنة إلى 150

صبرى: توقعات بوصول إجمالى التمويل المتاح للوحدة إلى 80 مليون جنيه



معتز محمود



تسعى جمعية رجال أعمال الإسكندرية لزيادة عدد أعضاء وحدة مواطنة الشركات التى دشنتها منذ أشهر لتصل إلى 150 شركة بحلول نهاية 2018.



وقال المهندس محمد صبرى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الجمعية قررت تدشين وحدة مواطنة الشركات لتساعد الشركات على توجيه مخصصاتها للتنمية المجتمعية للفئات ذات الأولوية.



وأضاف أن عدد الشركات المنضمة حاليا لتلك الوحدة التى دشنتها منذ أشهر يبلغ 53 شركة.



وأشار صبرى إلى أن وحدة مواطنة الشركات بجمعية رجال أعمال الإسكندرية أطلقت بداية العام الجارى، لافتا إلى أن فلسفة إطلاقها هى الاستفادة من خبرات الجمعية ودراستها لاحتياجات المجتمع بما يساعد الجهات فى الوصول للجهات المستحقة.

وتوقع صبرى أن يتراوح إجمالى التمويل المتاح لوحدة المواطنة من 70 – 80 مليون جنيه بزيادة عدد أعضائها من الشركات لـ 150 شركة.



وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية أن دور الجمعية من خلال تلك الوحدة يقتصر على توجيه الشركات وإرشادها لبعض جهات الإنفاق على المسئولية الاجتماعية.



وأشار صبرى إلى تعدد إحتياجات الأنشطة التى تدخل تحت مظلة التنمية المجتمعية، والتى من أهمها الصحة ومعالجة العشوائيات، والتدريب وتوفير فرص العمل، ومحو الأمية، ومعالجة الأمراض المستعصية، والكشف المبكر على بعض الأمراض.



تجدر الإشارة إلى أن الجمعية قامت بتأسيس وحدة مواطنة الشركات فى إطار توقيع برتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية.



كما تقوم الجمعية بدعم الشركات فى التعرف على الآثار المالية – المجتمعية والبيئية للسياسات المتبعة، بالإضافة إلى تعزيز حقوق ومسؤليات الشركات كمواطنين، وطرح برامج لمواطنة الشركات تؤدى إلى إحداث فروق فيما يتعلق بخدمة المجتمع والشركات على حد سواء.