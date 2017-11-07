أعمال الإسكندرية تدرس تطوير 4 وحدات صحية بالمحافظة

- الجمعية تخطط لإنهاء أعمال تطوير العيادات خلال 2018 معتز محمود: تدرس جمعية رجال أعمال الإسكندرية مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة تطوير عدد من الوحدات والمراكز الصحية بالمحافظة. وقال المهندس محمد صبرى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الجمعية اتفقت مع الدكتور مج

– الجمعية تخطط لإنهاء أعمال تطوير العيادات خلال 2018



معتز محمود:

تدرس جمعية رجال أعمال الإسكندرية مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة تطوير عدد من الوحدات والمراكز الصحية بالمحافظة.

وقال المهندس محمد صبرى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الجمعية اتفقت مع الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية على تطوير 4 مراكز صحية.

وأضاف خلال فاعليات المؤتمر الصحفى الذي تم تنظيمه بمقر الجمعية أن التطوير سيشمل توفير بعض الأجهزة والمستلزمات كأجهزة ضغط الدم بتلك العيادات، فضلا عن ربطها بمستشفى مركزى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية أن تكلفة أعمال التطوير لم يتم تحديدها بعد، لحين الاتفاق النهائى مع مديرية الصحة والشروع فى التنفيذ، لافتاً إلى أن الجمعية تخطط لإنهاء أعمال تطوير تلك العيادات فى خلال عام 2018.





وأشار صبرى إلى أن الجمعية ساهمت فى عمليات المسح لكشف المصابين بفيرس سى ، وذلك بإجراء مسح لنحو 57 ألف عميل من عملاء الجمعية .

ولفت رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية إلى أن الجمعية تقوم أيضاً بتوفير المساهمة بالكارت الصحي لعملائها للحصول على بعض الخصومات الخاصة عند إجراء الأشعة أو بعض العمليات الجراحية.