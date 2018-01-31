أعمال إسكندرية تبحث مع الغرفة الألمانية ومصر أوروبا تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

معتز محمود نظم قسم العلاقات الخارجية ولجنة التصدير بجمعية رجال أعمال إسكندرية اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لبنك مصر أوروبا جيرالد بمهارتر، بحضور المهندس محمد صبري رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية. من جانبه…

معتز محمود



نظم قسم العلاقات الخارجية ولجنة التصدير بجمعية رجال أعمال إسكندرية اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لبنك مصر أوروبا جيرالد بمهارتر، بحضور المهندس محمد صبري رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية.

من جانبه صرح المهندس محمد صبري رئيس الجمعية، بأن اللقاء تطرق إلى محاور التعاون فى دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من البرامج المتعددة التى تقدمها الغرفة، ومنها “برنامج الخبراء الألمان-SES”، الذى يدعم استقبال خبراء واستشاريين أجانب لدعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 80 % واتاحة فرص تدريب وعمل.

وأضاف صبري، فى بيان للجمعية أنه تم استعراض جميع الخدمات المقدمة من الغرفة، وأهميتها في ربط الشركات المصرية بنظرائهم الألمان والاستفادة من الاستشارات والدعم القانونى المقدم من الغرفة فى سبيل تفعيل برامجها ومساندة الاعضاء، مشيرًا إلى أن بنك مصر أوروبا جاد في التزامه بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فى المجالات المختلفة.