أعلى 5 أسهم سجلت تراجعًا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

تحولت مؤشرات البورصة المصرية للهبوط بنهاية تعاملات اليوم، ما انعكس على حزمة أسهم سجلت أعلى تراجعات بنهاية التداولات.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.77%، مغلقا عند مستوى 19901 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بواقع 1.06%، عند 3749 نقطة، وEGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.20%، عند 5572 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى تراجعا اليوم سماد مصر (إيجيفرت) بنسبة 15.08%، مغلقا عند مستوى 45.490 جنيه، وسهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بنسبة 11.44%، عند 0.805 جنيه، ثم أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي بنسبة 8.28%، عند 155.200 جنيه.

ورابعا جاء سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك بنسبة 7.35%، مغلقا عند مستوى 4.540 جنيه، ثم الخدمات الملاحية والبترولية- ماريديف، بنسبة 6.67% عند 0.126 جنيه.