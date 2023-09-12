أعلى 5 أسهم سجلت تراجعا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

واصلت مؤشرات البورصة المصرية الهبوط بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ما انعكس على حزمة أسهم سجلت أعلى تراجعات بنهاية التداولات.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.77%، مغلقا عند مستوى 19130 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI متساوي الأوزان بنسبة 0.50%، مغلقا عند مستوى 3778 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا متساوي الأوزان بنسبة 0.49%، مغلقا عند مستوى 5556 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى تراجعا اليوم ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال بنسبة 6.11%، مغلقا عند مستوى 2.460 جنيه، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 5.36%، مغلقا عند 38.990 جنيه، وأودن للاستثمارات المالية بنسبة 3.85%، مغلقا عند 1.751 جنيه.

ورابعا جاء سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 3.33% مغلقا عند 0.377 جنيه، وسهم المصرية للدواجن بنسبة 3.17%، مغلقا عند 4.280 جنيه.