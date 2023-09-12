أعلى 5 أسهم حققت ارتفاعا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت 5 أسهم بالبورصة المصرية تعاملات اليوم محققة أعلى ارتفاع بالسوق، متحركة عكس الاتجاه العام الهابط للمؤشرات.

وكان السهم الأعلى ارتفاعا بالبورصة المصرية اليوم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك بنسبة 14.29%، والمصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 8.50%، وسهم سماد مصر (إيجيفرت) بنسبة 7.22%، مغلقا عند 23.030 جنيه.

ورابعا جاء سهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 6.43%، مغلقا عند 7.780 جنيه، والعامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 5.19%، مغلقا عند 7.100 جنيه.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.77%، مغلقا عند مستوى 19130 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI متساوي الأوزان بنسبة 0.50%، مغلقا عند مستوى 3778 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا متساوي الأوزان بنسبة 0.49%، مغلقا عند مستوى 5556 نقطة.