أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين تبدأ دورتها السنوية

بدأت أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين دورتها السنوية بعد ظهر السبت في بكين، وحضر قادة الحزب والدولة شي جين بينغ، لي كه تشيانغ، لي تشان شو، وانغ يانغ، لي تشيانغ، تشاو له جي، هان تشنغ، تساي تشي، دينغ شيويه شيانغ، لي شي، وانغ تشي شان، الاجتماع الافتتاحي للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، والذي ترأسه وانغ هو نينغ.

وقدم وانغ يانغ، رئيس المجلس الوطني الـ13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، تقرير عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني للمؤتمر في الدورة.

وفي معرض تشديده على أن المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني وضع خطة كبيرة لدفع تجديد شباب الأمة الصينية على جميع الجبهات من خلال مسار صيني نحو التحديث، دعا وانغ المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني إلى ممارسة ديمقراطية العملية الكاملة الشعبية ،وتعزيز الوحدة بين الشعب الصيني، وتقديم إسهامات جديدة لتحقيق الأهداف والمهام التي حددها المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني.

بدء اجتماعات أعلى هيئة استشارية سياسية

وفي كلمته أمام المستشارين السياسيين الوطنيين الذين يزيد عددهم على 2100، قال وانغ إن «السنوات الخمس الماضية منذ المؤتمر الوطني الـ19 للحزب كانت استثنائية حقا».

وأوضح أن الصين حققت هدفها المئوي الأول المتمثل في بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل في الموعد المحدد، وحققت تقدما مبهرا في قضية الحزب والدولة، قائلا إن «تجديد شباب الأمة الصينية يسير الآن على مسار تاريخي لا رجعة فيه».

وفي معرض استعراضه لعمل المجلس الوطني الـ13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في فترته التي استمرت خمس سنوات، أشار وانغ إلى أن أعلى هيئة استشارية سياسية قد درست ونفذت على نحو كامل فكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد.

وأضاف أن المجلس الوطني الـ13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني أوفى بواجباته، مع التركيز على المهام المركزية للحزب والدولة، ما ساهم بالحكمة والقوة في تحقيق الهدفين المئويين.

ونوّه وانغ إلى أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، لعب المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني دوره بشكل كامل في الحوكمة الوطنية باعتباره هيئة استشارية خاصة، مشيرا إلى إحراز تقدم في جمع التوافق والقوة على نحو واسع النطاق لدى الشعب الصيني كي يسعى جاهدا من أجل تجديد شباب الأمة الصينية.

وفيما يتعلق بالعمل المستقبلي، اقترح وانغ على المستشارين السياسيين أداء واجباتهم في بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل وتحقيق هدف المئوية الثانية، وإجراء مشاورات متعمقة بشأن القضايا المهمة.

وأضاف وانغ أنه يتعين عليهم أيضا ترسيخ وتطوير أوسع جبهة وطنية موحدة ممكنة، وتعبئة الأفراد بشكل أفضل من جميع المجموعات القومية ومن القطاعات المختلفة للالتفاف حول الحزب.

تم طرح إجمالي 29323 اقتراحا في السنوات الخمس الماضية،ومن بين 23818 اقتراحا تم قبولها، تم التعامل مع 99.8 بالمئة منها حتى نهاية فبراير، وفقا لتقرير بشأن المقترحات.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال