«أعلى مستوى في 24 عاماً».. التضخم في تركيا يقفز إلى 73.5%

أظهرت بيانات اليوم الجمعة ، أن معدل التضخم السنوي في تركيا ، قفز إلى أعلى مستوياته في 24 عاما مسجلا 73.5 % في مايو ، و هو مستوى أقل من التوقعات ، لكنه مدفوع بتداعيات الحرب و ارتفاع أسعار السلع الأولية و الليرة التي تتراجع منذ أزمة في ديسمبر .

و قال معهد الإحصاء التركي ، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.98 % على أساس شهري ، مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته “رويترز” لزيادة 4.8 %.

وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 76.55%.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين في تركيا 8.76% على أساس شهري في مايو بزيادة سنوية 132.16%.