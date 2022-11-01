أعلى سعر لليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك.. 24.14 جنيه للبيع

أعلى سعر لليورو اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري تخطى مستوى صرف 24 جنيهًا، بينما ارتفع في البنك المركزي المصري بمقدار 10 قروش للبيع والشراء، ووصل إلى: 23.98 جنيه للشراء، 24.09 جنيه للبيع، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة اليورو الأوروبية وفقًا لآخر تحديثات على مواقع البنوك الرسمية العاملة في القطاع المصرفي المصري بعد نهاية التعاملات البنكية ليوم الثلاثاء 1-11-2022.

أعلى سعر لليورو ببنك الاستثمار العربي

أعلى سعر لليورو ببنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه المصري: 23.86 جنيه للشراء، 24.12 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو ببنك أبو ظبي الإسلامي

أعلى سعر لليورو مقابل الجنيه المصري ببنك أبو ظبي الإسلامي: 23.87 جنيه للشراء، 24.12 جنيه للبيع.

أعلى سعر للعملة الأوروبية ببنك البركة

أعلى سعر لليورو مقابل الجنيه ببنك البركة: 23.71 جنيه للشراء، 23.95 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

أعلى سعر لليورو ببنك قناة السويس

أعلى سعر لليورو مقابل الجنيه ببنك قناة السويس: 23.86 جنيه للشراء، 24.12 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو بالمصرف المتحد

أعلى سعر لليورو مقابل الجنيه المصري بالمصرف المتحد: 23.71 جنيه للشراء، 23.97 جنيه للبيع.

أعلى سعر للعملة الأوروبية ببنك الكويت الوطني

أعلى سعر لليورو ببنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 23.86 جنيه للشراء، 24.09 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو ببنك كريدي أجريكول مصر

أعلى سعر لليورو مقابل الجنيه ببنك كريدي أجريكول مصر: 23.86 جنيه للشراء، 24.12 جنيه للبيع.

أعلى سعر للعملة الأوروبية ببنك الأهلي المصري

أعلى سعر لليورو بالبنك الأهلي المصري مقابل الجنيه: 23.71 جنيه للشراء، 23.97 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو بالبنك الأهلي القطري

أعلى سعر لليورو مقابل الجنيه بالبنك الأهلي القطري: 23.86 جنيه للشراء، 24.12 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو بالبنك التجاري الدولي

أعلى سعر لليورو اليوم بالبنك التجاري الدولي مقابل الجنيه: 23.74 جنيه للشراء، 24 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو ببنك مصر

أعلى سعر لليورو مقابل الجنيه ببنك مصر: 23.71 جنيه للشراء، 23.97 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

أعلى سعر لليورو ببنك بلوم مصر

أعلى سعر لليورو ببنك بلوم مصر مقابل الجنيه: 23.86 جنيه للشراء، 24.12 جنيه للبيع.

أعلى سعر للعملة الأوروبية بالمصرف العربي الدولي

أعلى سعر لليورو مقابل الجنيه بالمصرف العربي الدولي: 23.78 جنيه للشراء، 23.97 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو بالبنك المصري الخليجي

أعلى سعر لليورو بالبنك المصري الخليجي مقابل الجنيه: 23.85 جنيه للشراء، 24.14 جنيه للبيع.