أعلى سعر لليورو اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري.. 24.81 جنيه للشراء

سجل أعلى سعر لليورو اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري، إلى 25.22 جنيه للشراء، و 25.31 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي في البنوك الحكومية والأجنبية والإسلامية والعربية والخاصة، بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة بالأفرع المنتشرة على مستوى الجمهورية، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

أعلى سعر لليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، سجل أعلى سعر لليورو مقابل الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 24.73 جنيه للشراء، و 25.27 للبيع.

أعلى سعر لليورو في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، أعلى سعر لليورو أمام الجنيه المصري، بـ 24.79 جنيه للشراء، و 25.32 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وعرض البنك المصري الخليجي، أعلى سعر لليورو مقابل الجنيه المصري، بـ 25.34 جنيه للشراء، و 24.81 جنيه للشراء.

أعلى سعر لليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي بالبنك العربي الإفريقي الدولي

وصل أعلى سعر لليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي، أمام الجنيه المصري، إلى 24.77 جنيه للشراء، و 25.34 للبيع.

أعلى سعر لليورو في بنك الإسكندرية

سجل أعلى سعر لليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، مستوى صرف عند: 24.75 جنيه للشراء، و 25.34 للبيع.

أعلى سعر لليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وحقق أعلى سعر لليورو أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، مستوى صرف عند: 24.81 جنيه للشراء، و 25.34 للبيع.

أعلى سعر لليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر

وبلغ أعلى سعر لليورو في بنك مصر أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 24.72 جنيه للشراء، و 25.27 للبيع.

أعلى سعر لليورو في بنك الكويت الوطني

حقق أعلى سعر لليورو في بنك الكويت، أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 24.74 جنيه للشراء، و 25.34 للبيع.

أعلى سعر لليورو في بنك البركة

بلغ أعلى سعر لليورو اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، بـ 24.33 جنيه للشراء، و 24.51 للبيع.