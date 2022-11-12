أعلى سعر لليورو اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري.. 24.73 جنيه للشراء

وصل أعلى سعر لليورو اليوم في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، إلى 24.43 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال»، تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة أوروبا، في البنوك الخاصة والعربية والإسلامية والأجنبية والحكومية، بحسب شاشات التداول اللحظية في الفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية.

أعلى سعر لليورو اليوم في بنك سايب

وبلغ أعلى سعر لليورو في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 24.19 جنيه للشراء، و 24.84 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وحقق أعلى سعر لليورو أمام الجنيه المصري، في ميد بنك، مستوى صرف عند: 24.40 جنيه للشراء، و 24.45 للبيع.

أعلى سعر لليورو في بنك أبوظبي التجاري

وصل أعلى سعر لليورو مقابل الجنيه المصري، في بنك أبوظبي التجاري، إلى 24.19 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

أعلى سعر لليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

أما أعلى سعر لليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، سجل مستوى صرف عند: 24.18 جنيه للشراء، و 24.54 للبيع.

أعلى سعر لليورو

أعلى سعر لليورو في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، أعلى سعر لليورو مقابل الجنيه المصري، بـ 24.18 جنيه للشراء، و 24.82 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بنك مصر، وصل أعلى سعر لليورو اليوم أمام الجنيه، إلى 24.73 جنيه للشراء، و 25.27 للبيع.

أعلى سعر لليورو في بنك التنمية الصناعية

وعرض بنك التنمية الصناعية، أعلى سعر لليورو مقابل الجنيه المصري، بـ 24.18 جنيه للشراء، و 24.54 للبيع.

أعلى سعر لليورو في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، حقق أعلى سعر لليورو أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 24.73 جنيه للشراء، و 25.22 للبيع.

أعلى سعر لليورو

أعلى سعر لليورو في المصرف العربي الدولي

وبلغ أعلى سعر لليورو في المصرف العربي الدولي، مستوى صرف عند: 24.16 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

أعلى سعر لليورو في البنك التجاري الدولي

وصل أعلى سعر لليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه، إلى 24.23 جنيه للشراء، و 24.83 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

أما أعلى سعر لليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، سجل مستوى صرف عند: 24.20 جنيه للشراء، و 24.54 للبيع.

أعلى سعر لليورو في الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي، بلغ أعلى سعر لليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 24.24 جنيه للشراء، و 24.31 للبيع.