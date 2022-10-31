أعلى سعر لليورو اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري.. يصل إلى 23.97 جنيه

سجل أعلى سعر لليورو اليوم الاثنين 31-10-2022، في البنوك العاملة في السوق المصرية المصرفية، إذ وصل إلى 23.88 جنيه للشراء، و 23.99 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري، والذي شهدت عدة ارتفاعات على مدار الأيام الماضية، بعد قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة على الجنيه، بمقدار 200 أساس، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة أوروبا، بحسب شاشات التداول اللحظية في فروع البنوك الحكومية والخاصة والعربية والإسلامية والأجنبية.

أعلى سعر لليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

حقق أعلى سعر لليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، 23.97 جنيه للشراء، و 24.11 للبيع

أعلى سعر لليورو في بنك الإسكندرية

وصل أعلى سعر لليورو مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، إلى 23.74 جنيه للشراء، و 24.01 للبيع.

أعلى سعر لعملة أوروبا في البنك العربي الإفريقي الدولي

أما أعلى سعر لليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي، فسجل مستوى صرف عند 23.75 جنيه للشراء، و 23.99 للبيع.

أعلى سعر لليورو في البنك المصري الخليجي

وشهد أعلى سعر لليورو أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي، مستوى صرف عند 23.93 جنيه للشراء، و 24.17 للبيع.

أعلى سعر لليورو

أعلى سعر لليورو في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، وصل أعلى سعر لليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، إلى 23.63 جنيه للشراء، و 23.91 للبيع.

أعلى سعر لليورو في البنك التجاري الدولي

وحقق أعلى سعر لليورو في البنك التجاري الدولي، مستوى صرف عند 23.79 جنيه للشراء، و 24.02 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر

وأما في بنك مصر، سجل أعلى سعر لليورو أمام الجنيه، مستوى صرف عند 23.70 جنيه للشراء، و 23.91 للبيع.

أعلى سعر لليورو في بنك البركة

وفي بنك البركة، أعلى سعر لليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، وصل إلى 23.75 جنيه للشراء، و 23.91 للبيع.

أعلى سعر لليورو

أعلى سعر لليورو في بنك الكويت الوطني

وسجل أعلى سعر لليورو أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني، 23.94 جنيه للشراء، و 24.16 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد

وصل أعلى سعر لليورو في المصرف المتحد، إلى 23.79 جنيه للشراء، و 24.01 للبيع.

أعلى سعر لليورو في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، بلغ أعلى سعر لليورو أمام الجنيه، مستوى صرف عند 23.89جنيه للشراء، و 24.11 للبيع.

أعلى سعر لليورو في البنك الأهلي القطري

وحقق أعلى سعر لليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري، 23.89 جنيه للشراء، و 24.11 للبيع.