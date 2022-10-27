أعلى سعر لليورو اليوم في البنوك بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

وصل أعلى سعر لليورو اليوم فى البنوك بنهاية التعاملات مقابل الجنيه بعد ارتفاع سعر الفائدة، إلى 22 جنيها للشراء و 23 جنيها للبيع، بالعديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا لماكينات الصراف الآلي، والمواقع الرسمية لها، وجاء الارتفاع بعد الاجتماع الاستثنائي الذي عقد اليوم للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصري، وتم رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

أعلى سعر لليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصرى، 22.78 جنيه للشراء، و 23.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وصل سعر اليورو في بنك سايب في مقابل الجنيه المصرى لـ 23.02 جنيه للشراء، و 23.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

حقق سعر اليورو في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري 23.06 جنيه للشراء، و 23.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر ، في مقابل الجنيه المصري نحو 22.90 جنيه للشراء، و 23.00 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى

أعلى سعر لليورو اليوم في بنك أبو ظبى التجارى، في مقابل الجنيه المصري ، قدر بـ 23.06 جنيه للشراء، و 23.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

شهد سعر اليورو في البنك التجارى الدولى أمام الجنيه المصري 22.90 جنيه للشراء، و 23.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربى الدولى

سجل سعر اليورو في المصرف العربى الدولى، مقابل الجنيه المصري، 22.96 جنيه للشراء، و 23.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصرى إلى 22.99 جنيه للشراء، و 23.26 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

أعلى سعر لليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري حقق سعر صرف، 23.07 جنيه للشراء، و 23.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر اليورو في بنك الاستثمار العربى مقابل الجنيه المصرى، 22.98 جنيه للشراء، و 23.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

قدر سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامى،مقابل الجنيه المصري بـ 23.16 جنيه للشراء، و 23.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

أعلى سعر لليورو اليوم في البنك المصرى الخليجى أمام الجنيه المصرى بسعر صرف 23.03 جنيه للشراء، 23.42 جنيه للبيع.