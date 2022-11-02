أعلى سعر لليورو اليوم في البنوك أمام الجنيه المصري

حقق أعلى سعر لليورو اليوم في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، إذ وصل متوسط صرف العملة الأوروبية وفقًا للبنك المركزي المصري، إلى 23.86 جنيه للشراء، و 23.96 للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير التفصيلي أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك الخاصة والحكومية والأجنبية والعربية والإسلامية، بحسب شاشات التداول اللحظية في الفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية.

أعلى سعر لليورو اليوم في بنك الكويت الوطني

سجل أعلى سعر لليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني 23.83 جنيه للشراء، و 24.00 للبيع.

أعلى سعر لليورو في المصرف المتحد

وبلغ أعلى سعر لليورو في المصرف المتحد، مستوى صرف عند: 23.73 جنيه للشراء، و 23.90 للبيع.

أعلى سعر للعملة الأوروبية في بنك البركة

أعلى سعر لليورو في بنك البركة، حقق مستوى صرف عند: 23.78 جنيه للشراء، و 23.95 للبيع.

أعلى سعر لليورو في بنك قناة السويس

وشهد أعلى سعر لليورو في بنك قناة السويس، مستوى صرف عند: 23.83 جنيه للشراء، و 24.03 للبيع.

أعلى سعر لليورو

أعلى سعر لليورو في البنك الأهلي القطري

وقدّر البنك الأهلي القطري، أعلى سعر لليورو أمام الجنيه، بـ 23.83 جنيه للشراء، و 24.04 للبيع.

أعلى سعر لليورو في بنك مصر

وفي بنك مصر، وصل أعلى سعر لليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، إلى 23.69 جنيه للشراء، و 23.88 للبيع.

أعلى سعر لعملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

أما أعلى سعر لليورو في بنك الإسكندرية، سجل مستوى صرف عند: 23.81 جنيه للشراء، و 24.04 للبيع.

أعلى سعر لليورو في البنك الأهلي المصري

وبلغ أعلى سعر لليورو في البنك الأهلي المصري، مستوى صرف عند: 23.69 جنيه للشراء، و 23.89 للبيع.

أعلى سعر لليورو

أعلى سعر لليورو في البنك التجاري الدولي

وشهد أعلى سعر لليورو في البنك التجاري الدولي، مستوى صرف مقابل الجنيه عند: 23.72 جنيه للشراء، و 24.13 للبيع.

أعلى سعر للعملة الأوروبية في بنك المشرق

وعرض بنك المشرق، أعلى سعر لليورو أمام الجنيه، بـ 23.83 جنيه للشراء، و 24.03 للبيع.

أعلى سعر لليورو في بنك سايب

وحقق أعلى سعر لليورو في بنك سايب، مستوى صرف عند: 23.84 جنيه للشراء، و 24.04 للبيع.

أعلى سعر لليورو في بنك التنمية الصناعية

وصل أعلى سعر لليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك التنمية الصناعية، إلى 23.83 جنيه للشراء، و 24.00 للبيع.