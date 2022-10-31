أعلى سعر للعملات اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

حققت البنوك أعلى سعر للعملات اليوم الإثنين 31-10-2022، إذ ارتفع الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي بمقدار متفاوت، حيث ارتفع الدولار 7 قروش في سعريّ الشراء والبيع، وارتفع الجنيه الإسترليني، وتساوى الدرهم الإماراتي والريال السعودي في الارتفاع إذ حقق كل منهما على حدة ارتفاعًا قدره قرشين، فيما ارتفع الدينار الكويتي 15 قرشًا، وترصد جريدة “المال” في تقرير تفصيلي، أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية.

أعلى سعر للعملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 27.75 جنيه للشراء، 27.87 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.40 جنيه للشراء، 6.43 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 24.07 جنيه للشراء، 24.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 77.72 جنيه للشراء، 78.07 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.55 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 23.88 جنيه للشراء، 23.99 للبيع، وفق أعلى سعر للعملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

بنك مصر: 23.9 جنيه للشراء، 24 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 23.9 جنيه للشراء، 24 للبيع، وفق أعلى سعر للعملات.

المصرف المتحد: 24 جنيه للشراء، 24.10 للبيع.

بنك الإسكندرية: 24 جنيه للشراء، 24.10 للبيع.

أعلى سعر للعملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

بنك مصر: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 6.55 جنيه للشراء، 6.58 للبيع، وفق أعلى سعر للعملات اليوم.

المصرف العربي الدولي: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

بنك مصر: 23.70 جنيه للشراء، 23.91 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 23.63 جنيه للشراء، 23.91 للبيع، وفق أعلى سعر للعملات.

البنك التجاري الدولي: 23.79 جنيه للشراء، 24.02 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 23.83 جنيه للشراء، 24.11 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

بنك قناة السويس: 6.38 جنيه للشراء، 6.44 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.36 جنيه للشراء، 6.38 للبيع.

بنك مصر: 6.36 جنيه للشراء، 6.38 للبيع، وفق أعلى سعر للعملات اليوم.

المصرف المتحد: 6.18 جنيه للشراء، 6.42 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

المصرف العربي الدولي: 27.67 جنيه للشراء، 27.91 للبيع.

بنك مصر: 27.62 جنيه للشراء، 27.87 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 27.43 جنيه للشراء، 27.87 للبيع، وفق أعلى سعر للعملات.

البنك التجاري الدولي: 27.70 جنيه للشراء، 27.98 للبيع.

أعلى سعر للعملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بنك مصر: 74.45 جنيه للشراء، 77.56 للبيع، وفق أعلى سعر للعملات.

البنك الأهلي المصري: 74.51 جنيه للشراء، 77.56 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 74.61 جنيه للشراء، 80.52 للبيع.

بنك الإسكندرية: 72.80 جنيه للشراء، 77.89 للبيع.