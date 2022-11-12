سجل أعلى سعر للعملات اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، في ثاني أيام العطلة الأسبوعية لها، استقرارًا في سعري الشراء والبيع. ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات هي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، وفقًا لماكينات الصراف الآلي للبنوك المصرية والعربية والأجنبية، ومواقعها الرسمية.

أعلى سعر للعملات اليوم في البنوك بالبنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.36 جنيه للشراء، و 24.44 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.47 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 24.23 جنيه للشراء، و 24.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 78.75 جنيه للشراء، و 79.02 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 27.75 جنيه للشراء، و 27.85 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.63 جنيه للشراء، و 6.65 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 24.34 جنيه للشراء، و 24.39 للبيع.

بنك مصر: 24.34 جنيه للشراء، و 24.39 للبيع.

مصرف أبو ظبى الإسلامى: 24.43 جنيه للشراء، و 24.45 للبيع.

البنك العربى الأفريقى: 24.36 جنيه للشراء، و 24.43 للبيع.

أعلى سعر للعملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك التجارى الدولى: 6.47 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 6.47 جنيه للشراء، و 6.48 للبيع.

بنك الإسكندرية: 6.45 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

بنك مصر: 6.47 جنيه للشراء، و 6.48 للبيع، وفق أعلى سعر للعملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 24.73 جنيه للشراء، و 25.27 للبيع.

بنك البركة: 24.33 جنيه للشراء، و 24.51 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.73 جنيه للشراء، و 25.22 للبيع.

بنك قناة السويس: 24.19 جنيه للشراء، و 24.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 76.38 جنيه للشراء، و 79.49 للبيع.

البنك المصرى الخليجى: 75.70 جنيه للشراء، و 79.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 76.30 جنيه للشراء، و 79.46 للبيع.

البنك الوطنى الكويتى: 74.43 جنيه للشراء، و 79.23 للبيع، بحسب أعلى سعر للعملات اليوم في البنوك.

أعلى سعر للعملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الاهلى الكويتى : 27.64 جنيه للشراء، و 27.89 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 28.35 جنيه للشراء، و 28.79 للبيع.

بنك مصر: 28.35 جنيه للشراء، و 28.91 للبيع.

المصرف العربى الدولى: 27.63 جنيه للشراء، و 27.87 للبيع، وفق أعلى سعر للعملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.63 جنيه للشراء، و 6.64 للبيع.

البنك الاهلى القطرى: 6.60 جنيه للشراء، و 6.65 للبيع.

بنك مصر: 6.63 جنيه للشراء، و 6.64 للبيع.

بنك الاستثمار العربى: 6.63 جنيه للشراء، و 6.65 للبيع، بحسب أعلى سعر للعملات اليوم في البنوك.