أعلى سعر للعملات اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

سجل أعلى سعر للعملات اليوم في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، عدة ارتفاعات تراوحت بين قرش و17 قرشًا، ويستعرض موقع «جريدة المال»، في هذا التقرير اليومي التفصيلي، متوسط أسعار 6 عملات عربية وأجنبية، بحسب آخِر تحديث صادر من البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والإسلامية والأجنبية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية، وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

أعلى سعر للعملات اليوم في البنك المركزي المصري

أعلى سعر للدولار اليوم: 24.12 جنيه للشراء، و 24.22 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو اليوم: 23.98 جنيه للشراء، و 24.09 للبيع.

أعلى سعر للجنيه الإسترليني اليوم: 27.86 جنيه للشراء، و 27.99 للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي اليوم: 6.41 جنيه للشراء، و 6.44 للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم: 77.89 جنيه للشراء، و 78.24 للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي اليوم: 6.56 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع، بحسب أعلى سعر للعملات اليوم.

أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 24.00 جنيه للشراء، و 24.10 للبيع.

بنك مصر: 24.00 جنيه للشراء، و 24.10 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.03 جنيه للشراء، و 24.13 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.16 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع، وفق أعلى سعر للعملات.

أعلى سعر للعملات

أعلى سعر لليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 23.71 جنيه للشراء، و23.97 للبيع.

بنك مصر: 23.71 جنيه للشراء، و 23.97 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 23.74 جنيه للشراء، و 24.00 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 23.87 جنيه للشراء، و 24.12 للبيع،بحسب أعلى سعر للعملات اليوم.

أعلى سعر للجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 27.51 جنيه للشراء، و 27.87 للبيع.

بنك مصر: 27.51 جنيه للشراء، و 27.83 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 27.55 جنيه للشراء، و 27.87 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 27.69 جنيه للشراء، و 28.00 للبيع، وفق أعلى سعر للعملات.

أعلى سعر للريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.38 جنيه للشراء، و 6.41 للبيع.

بنك مصر: 6.38 جنيه للشراء، و 6.41 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 6.39 جنيه للشراء، و 6.42 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.42 جنيه للشراء، و 6.45 للبيع، بحسب أعلى سعر للعملات اليوم.

أعلى سعر للعملات

أعلى سعر للدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 74.83 جنيه للشراء، و 77.84 للبيع.

بنك مصر: 74.76 جنيه للشراء، و 77.84 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 75.79 جنيه للشراء، و 77.95 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 76.69 جنيه للشراء، و 78.32 للبيع، بحسب أعلى سعر للعملات.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.54 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

بنك مصر: 6.54 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

بنك الإسكندرية: 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.57 جنيه للشراء، و 6.60، وفق أعلى سعر للعملات اليوم.