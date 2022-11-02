أعلى سعر للعملات اليوم في البنوك أمام الجنيه المصري

سجل أعلى سعر للعملات اليوم في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، مقابل الجنيه المصري، بحسب متوسط أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري، والبنوك، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف 6 عملات وهي: «الدينار الكويتي، والدولار، والجنيه الإسترليني، واليورو، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي»، وفقًا لشاشات التداول المنتشرة في فروع البنوك العربية والحكومية والخاصة والأجنبية.

أعلى سعر للعملات اليوم في البنك المركزي المصري

أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم: 77.86 جنيه للشراء، و 78.20 للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم: 24.12 جنيه للشراء، و 24.22 للبيع.

أعلى سعر للجنيه الإسترليني اليوم: 27.71 جنيه للشراء، و 27.83 للبيع.

أعلى سعر لليورو اليوم: 23.86 جنيه للشراء، و 23.96 للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي اليوم: 6.56 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي اليوم: 6.41 جنيه للشراء، و 6.44 للبيع، وفق أعلى سعر للعملات اليوم في البنك المركزي المصري.

أعلى سعر للدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 74.76 جنيه للشراء، و 77.81 للبيع.

بنك مصر: 74.68 جنيه للشراء، و 77.81 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 76.50 جنيه للشراء، و 78.30 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 74.86 جنيه للشراء، و 78.42 للبيع، وفق أعلى سعر للعملات.

أعلى سعر للعملات

أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 24.15 جنيه للشراء، و 24.5 للبيع.

بنك مصر: 24.00 جنيه للشراء، و 24.10 للبيع، وفق أعلى سعر للعملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 24.00 جنيه للشراء، و 24.10 للبيع.

أعلى سعر للجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 27.53 جنيه للشراء، و 27.77 للبيع، بحسب أعلى سعر للعملات.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 27.63 جنيه للشراء، و 27.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 27.69 جنيه للشراء، و 27.96 للبيع.

بنك مصر: 27.53 جنيه للشراء، و 27.77 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 23.69 جنيه للشراء، و 23.88 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 23.83 جنيه للشراء، و 24.04 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 23.69 جنيه للشراء، و 23.89 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 23.79 جنيه للشراء، و 24.03 للبيع، بحسب أعلى سعر للعملات اليوم.

أعلى سعر للعملات

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 6.56 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.54 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

بنك مصر: 6.54 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع، وفق أعلى سعر للعملات.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 6.56 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.38 جنيه للشراء، و 6.41 للبيع.

بنك مصر: 6.38 جنيه للشراء، و 6.41 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 6.42 جنيه للشراء، و 6.45 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 6.41 جنيه للشراء، و 6.45 للبيع، وفق أعلى سعر للعملات اليوم.