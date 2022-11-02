جاء أعلى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك، اليوم الأربعاء 2-11-2022، في البنك المركزي المصري 6.41 جنيه للشراء، و6.44 للبيع، بحسب ما أفاد به موقع البنك رسميًا حول متوسط أسعار سوق صرف العملات مقابل العملة المصرية، وتقدم جريدة “المال” استعراضًا بالأرقام لسعر صرف العملة السعودية في 15 بنكا حكوميا وخاصا وعربيا وأجنبيا.

أعلى سعر للريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.38 جنيه للشراء، 6.41 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 6.38 جنيه للشراء، 6.42 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان: 6.37 جنيه للشراء، 6.45 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي:6.41 جنيه للشراء، 6.45 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك البركة: 6.26 جنيه للشراء، 6.43 للبيع.

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 6.20 جنيه للشراء، 6.44 للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 6.37 جنيه للشراء، 6.45 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 6.38 جنيه للشراء، 6.41 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي: 6.42 جنيه للشراء، 6.45 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 6.37 جنيه للشراء، 6.45 للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.44 جنيه للشراء، 6.46 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك سايب

سعر الريال السعودي في بنك سايب: 6.33 جنيه للشراء، 6.45 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك: 6.23 جنيه للشراء، 6.46 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 6.37 جنيه للشراء، 6.46 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي: 6.42 جنيه للشراء، 6.46 للبيع.