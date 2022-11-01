أعلى سعر للريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

أعلى سعر للريال السعودي اليوم في البنوك وصل إلى مستوى صرف قارب الـ 7 جنيهات، بينما ارتفع في البنك المركزي المصري بمقدار قرشٍ واحدٍ ووصل لسعر صرف: 6.41 جنيه للشراء، 6.44 جنيه للبيع، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة الريال السعودي وفقًا لآخر تحديثات على مواقع البنوك الرسمية العاملة في القطاع المصرفي المصري بعد نهاية التعاملات البنكية ليوم الثلاثاء 1-11-2022.

أعلى سعر للريال السعودي اليوم في بنك البركة

أعلى سعر للريال السعودي اليوم في بنك البركة مقابل الجنيه: 6.24 جنيه للشراء، 6.41 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

أعلى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول مصر: 6.38 جنيه للشراء، 6.46 جنيه للبيع.

أعلى سعر للعملة السعودية في بنك أبو ظبي الإسلامي

أعلى سعر للريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه: 6.42 جنيه للشراء، 6.45 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

أعلى سعر للريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

أعلى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 6.42 جنيه للشراء، 6.46 جنيه للبيع.

أعلى سعر للعملة السعودية في المصرف المتحد

أعلى سعر للريال السعودي في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 6.18 جنيه للشراء، 6.42 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في بنك الكويت الوطني

أعلى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 6.26 جنيه للشراء، 6.45 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في البنك الأهلي القطري

أعلى سعر للريال السعودي في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه: 6.37 جنيه للشراء، 6.45 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في بنك الأهلي المصري

أعلى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري: 6.38 جنيه للشراء، 6.41 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في بنك مصر

أعلى سعر للريال السعودي في بنك مصر مقابل الجنيه: 6.38 جنيه للشراء، 6.41 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

أعلى سعر للعملة السعودية في البنك التجاري الدولي

أعلى سعر للريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي: 6.39 جنيه للشراء، 6.42 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في المصرف العربي الدولي

أعلى سعر للريال السعودي في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه: 6.38 جنيه للشراء، 6.41 جنيه للبيع.

أعلى سعر للعملة السعودية في بنك بلوم مصر

أعلى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه في بنك بلوم مصر: 6.42 جنيه للشراء، 6.45 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في البنك المصري الخليجي

أعلى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي: 6.39 جنيه للشراء، 6.45 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في بنك قناة السويس

أعلى سعر للريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس مقابل الجنيه: 6.40 جنيه للشراء، 6.45 جنيه للبيع.