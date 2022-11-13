أعلى سعر للريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

تخطى أعلى سعر للريال السعودي اليوم الأحد 13-11-2022 مقابل الجنيه المصري في البنوك حاجز 6.50 جنيه للبيع، ووصل سعره داخل البنك المركزي المصري إلى مستوى صرف: 6.48 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع، ويستعرض موقع جريدة “المال” في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة السعودية كما ترصده المواقع الرسمية للبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، بينما استقر خلال تعاملات اليوم ولم يتحرّك سعر الصرف إلا في بنك واحد.

أعلى سعر للريال السعودي اليوم في بنك مصر

أعلى سعر للريال السعودي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 6.47 للشراء، 6.48 للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أعلى سعر للريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي: 6.47 للشراء، 6.48 للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في بنك البركة

أعلى سعر للريال السعودي في بنك البركة مقابل الجنيه المصري: 6.31 للشراء، 6.49 للبيع.

سعر الريال السعودي

أعلى سعر للريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

أعلى سعر للريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي-مصر: 6.49 للشراء، 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري: 6.45 للشراء، 6.51 للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في البنك الأهلي القطري

أعلى سعر للريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 6.42 للشراء، 6.50 للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في المصرف المتحد

أعلى سعر للريال السعودي في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 6.27 للشراء، 6.52 للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في البنك المصري الخليجي

أعلى سعر للريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 6.47 للشراء، 6.50 للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أعلى سعر للريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 6.49 للشراء، 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي: 6.33 للشراء، 6.52 للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في بنك الإسكندرية

أعلى سعر للريال السعودي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 6.46 للشراء، 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك المشرق: 6.44 للشراء، 6.51 للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في بنك بلوم مصر

أعلى سعر للريال السعودي اليوم في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 6.47 للشراء، 6.50 للبيع.