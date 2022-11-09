أعلى سعر للريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك.. 6.46 جنيه للشراء

حقق أعلى سعر للريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك بمصر، مستوى صرف 6.47 جنيه للشراء، و6.49 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» في هذا التقرير اليومي التفصيلي أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية، في البنوك الخاصة والحكومية والعربية والإسلامية والأجنبية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية في أفرع البنوك.

أعلى سعر للريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري

سجل أعلى سعر للريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مستوى صرف عند: 6.41 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

وصل أعلى سعر للريال السعودي في البنك التجاري الدولي، إلى 6.46 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وحقق أعلى سعر للريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 6.46 جنيه للشراء، و 6.48 للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، سجل أعلى سعر للريال السعودي مستوى صرف عند: 6.31 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

أعلى سعر للريال السعودي في بنك البركة

بلغ أعلى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك البركة، مستوى صرف عند: 6.31 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك أبوظبي التجاري

وقدّر بنك أبوظبي التجاري، أعلى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بـ 6.32 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في بنك سايب

أما أعلى سعر للريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك سايب، سجل 6.37 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في ميد بنك

وعرض ميد بنك، أعلى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بـ 6.29 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

أعلى سعر للريال السعودي بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، وصل أعلى سعر للريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 6.43 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

وفي بنك كريدي أجريكول مصر، سجل أعلى سعر للريال السعودي مستوى صرف عند: 6.43 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أما أعلى سعر للريال السعودي في بنك مصر، وصل إلى 6.46 جنيه للشراء، و 6.48 للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في بنك الكويت الوطني

بلغ أعلى سعر للريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني، مستوى صرف عند: 6.30 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع.