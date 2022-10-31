سجل أعلى سعر للريال السعودي اليوم في البنوك ، مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، ووصل إلى 6.40 جنيه للشراء، و 6.43 جنيه للبيع، وفقا لتقرير متوسط أسعار سعر الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير أسعار عملة دولة السعودية، وفقا لشاشات التداول اللحظية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ومواقعها الرسمية.

أعلى سعر للريال السعودي اليوم في بنك الإستثمار العربى

وصل أعلى سعر للريال السعودي في بنك الإستثمار العربى، في مقابل الجنيه المصرى إلى 6.40 جنيه للشراء، و 6.45 جنيه للبيع.

أعلى سعر للعملة السعودية في البنك الاهلى الكويتى

حقق أعلى سعر للريال السعودي اليوم في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصرى سعر صرف، 6.42 جنيه للشراء، و 6.45 جنيه للبيع.

أعلى سعر لعملة دولة السعودية في المصرف العربى الدولى

سجل أعلى سعر للريال السعودي اليوم في المصرف العربى الدولى، مقابل الجنيه المصري 6.37 جنيه للشراء، و6.40 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

أعلى سعر للريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

بلغ أعلى سعر للريال السعودي، في بنك كريدى أجريكول أمام الجنيه المصرى، 6.37 جنيه للشراء، و 6.45 جنيه للبيع.

أعلى سعر للعملة السعودية في البنك العربى الإفريقى

قدر أعلى سعر للريال السعودي في البنك العربى الإفريقى ، أمام الجنيه المصرى بسعر صرف 6.22 جنيه للشراء، و 6.42 جنيه للبيع.

أعلى سعر لعملة دولة السعودية في البنك المصرى الخليجى

شهد أعلى سعر للريال السعودي في البنك المصرى الخليجي أمام الجنيه المصري، 6.39 جنيه للشراء، و 6.45 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في البنك التجارى الدولى

وصل أعلى سعر للريال السعودي في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصرى إلى 6.36 جنيه للشراء، و 6.41 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في بنك مصر

حقق أعلى سعر للريال السعودي ، في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى، 6.36 جنيه للشراء، و 6.38 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية ، أمام الجنيه المصري 6.36 جنيه للشراء، و 6.41 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

أعلى سعر للريال السعودي في البنك الأهلى المصرى

بلغ أعلى سعر للريال السعودي في البنك الاهلى المصرى، مقابل الجنيه المصري سعر صرف 6.36 جنيه للشراء، و 6.38 جنيه للبيع.

أعلى سعر للعملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

قدر أعلى سعر للريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامى، مقابل الجنيه المصري بسعر صرف 6.42 جنيه للشراء، و 6.44 جنيه للبيع.

أعلى سعر لعملة دولة السعودية في البنك الأهلى القطرى

شهد أعلى سعر للريال السعودي في البنك الأهلى القطرى في مقابل الجنيه المصري سعر صرف 6.35 جنيه للشراء، و 6.44 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وصل أعلى سعر للريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصرى سعر صرف 6.35 جنيه للشراء، و 6.44 جنيه للبيع.