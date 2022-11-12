استقر أعلى سعر للريال السعودي اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري عند مستوى صرف: 6.45 جنيه للشراء، 6.50 جنيه للبيع، بينما سعره في البنك المركزي المصري عند مستوى صرف: 6.47 جنيه للشراء، 6.50 جنيه للبيع، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للسوق المصرفي المصري، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة السعودية في البنوك وفقًا لما ترصده المواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي.

أعلى سعر للريال السعودي اليوم في بنك البركة

أعلى سعر للريال السعودي في بنك البركة مقابل الجنيه المصري: 6.31 للشراء، 6.49 للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أعلى سعر للريال السعودي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه: 6.47 للشراء، 6.48 للبيع.

سعر الريال السعودي

أعلى سعر للريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

أعلى سعر للريال السعودي في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 6.42 للشراء، 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

أعلى سعر للريال السعودي في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 6.31 للشراء، 6.50 للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في بنك الإسكندرية

أعلى سعر للريال السعودي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 6.45 للشراء، 6.50 للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أعلى سعر للريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 6.49 للشراء، 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أعلى سعر للريال السعودي اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه: 6.47 للشراء، 6.48 للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في البنك المصري الخليجي

أعلى سعر للريال السعودي في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه: 6.47 للشراء، 6.50 للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أعلى سعر للريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 6.47 للشراء، 6.50 للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في بنك قناة السويس

أعلى سعر للريال السعودي في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري: 6.44 للشراء، 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

أعلى سعر للريال السعودي في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 6.29 للشراء، 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي

أعلى سعر للريال السعودي في بنك بلوم مصر

أعلى سعر للريال السعودي في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 6.46 للشراء، 6.50 للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في بنك كريدي أجريكول-مصر

أعلى سعر للريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول-مصر مقابل الجنيه المصري: 6.43 للشراء، 6.51 للبيع.