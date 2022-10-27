أعلى سعر للريال السعودي اليوم الخميس 27-10-2022 في البنوك بنهاية التعاملات

قفز سعر الريال السعودي اليوم الخميس 27-10-2022 في أعقاب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، ويستعرض موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية، وفق ما توضحه المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، 6.07 جنيه للشراء، و 6.12 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، إلى 6.07 جنيه للشراء، و 6.10 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 6.08 جنيه للشراء، و6.13 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان، 5.89 جنيه للشراء، و5.97 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 6.14 جنيه للشراء، و6.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف العملة السعودية في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، 6.07 جنيه للشراء، و6.12 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، إلى 6.11 جنيه للشراء، و6.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

بلغ سعر الريال السعودي في ميد بنك، 5.93 جنيه للشراء، و6.15 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك المشرق

وصل سعر الريال السعودي في بنك المشرق، إلى 6.05 جنيه للشراء، و6.14 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك سايب

سجل سعر الريال السعودي في بنك سايب، 6.02 جنيه للشراء، و6.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

وصل سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري، إلى 5.98 جنيه للشراء، و6.15 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي، 6.09 جنيه للشراء، و6.11 جنيه للبيع.