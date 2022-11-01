أعلى سعر للدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجلت البنوك أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 1-11-2022 مقابل الجنيه المصري في البنوك، وصعد سعر العملة الكويتية 17 قرشًا، وأفاد البنك المركزي المصري أن متوسط صرف عملة الكويت بلغ 77.89 جنيه للشراء، و78.24 للبيع، بحسب تقرير البنك المركزي مساء اليوم، وترصد جريدة المال في تقريرها اليومي، أسعار صرف العملات العربية في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.

أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 74.76 جنيه للشراء، 77.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 75.79 جنيه للشراء، 77.95 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 76.69 جنيه للشراء، 78.32 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 77.98 جنيه للشراء، 78.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

أعلى سعر للدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان: 74.44 جنيه للشراء، 78.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية: 73.11 جنيه للشراء، 78.16 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك سايب

أعلى سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك سايب: 77.98 جنيه للشراء، 78.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري: 75.10 جنيه للشراء، 78.32 للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 75.09 جنيه للشراء، 80.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 77.49 جنيه للشراء، 77.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه المصري: 74.76 جنيه للشراء، 80.69 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي: 76.50 جنيه للشراء، 78.32 للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد: 72.72 جنيه للشراء، 77.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 74.83 جنيه للشراء، 77.84 للبيع.