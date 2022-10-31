اقترب أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك في مستوى قارب الـ80 جنيهًا للبيع والشراء، بينما ارتفع في داخل البنك المركزي المصري بمقدار 15 قرشًا للشراء والبيع، وتخطّى حاجز الـ78 جنيهًا للبيع، ووصل إلى 77.72 جنيه للشراء، و78.07 جنيه للبيع، يأتي ذلك على خلفية قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على عملة الجنيه المصري 200 نقطة أساس.

أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري

حقق سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري، 74.95 جنيه للشراء، 78.21 جنيه للبيع.

أعلى سعر لعملة الكويت في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 73.68 جنيه للشراء، 78.57 جنيه للبيع.

أعلى سعر لعملة دولة الكويت في بنك الأهلي الكويتي-مصر

أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي-مصر، 76.50 جنيه للشراء، 78.37 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر، 77.82 جنيه للشراء، 78.21 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي

أعلى سعر للدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 74.45 جنيه للشراء، 77.56 جنيه للبيع.

أعلى سعر لعملة الكويت في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي، 74.86 جنيه للشراء، 78.45 جنيه للبيع.

أعلى سعر لعملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية، 75.31 جنيه للشراء، 78.21 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي في كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في كريدي أجريكول مصر، 74.61 جنيه للشراء، 80.52 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي

أعلى سعر للدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك العربي الإفريقي، 73.95 جنيه للشراء، 81.26 جنيه للبيع.

أعلى سعر لعملة دولة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 76.66 جنيه للشراء، 78.21 جنيه للبيع.

أعلى سعر لعملة الكويت في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي، 77.34 جنيه للشراء، 77.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 74.52 جنيه للشراء، 77.56 جنيه للبيع.