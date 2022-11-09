أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك.. 78.65 جنيه للشراء

بلغ أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، مستوى صرف 78.69 جنيه للشراء، و 78.98 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالسوق مقابل الجنيه المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا بأسعار عملة دولة الكويت في البنوك الخاصة والعربية والإسلامية والأجنبية والحكومية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية في أفرع البنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية.

أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

عرض بنك الإسكندرية، أعلى سعر للدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري أمام الجنيه المصري، بـ 74.00 جنيه للشراء، و 79.05 للبيع.

أعلى سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

أما أعلى سعر للدينار الكويتي، في بنك التنمية الصناعية، بلغ مستوى صرف عند: 76.00 جنيها للشراء، و 79.05 للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل أعلى سعر للدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 77.42 جنيه للشراء، و 79.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل أعلى سعر للدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، إلى 75.94 جنيه للشراء، و 78.89 للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي

أعلى سعر للدينار الكويتي في بنك مصر

وفي بنك مصر، حقق أعلى سعر للدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 76.00 جنيها للشراء، و 78.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر، بلغ أعلى سعر للدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 78.62 جنيه للشراء، و 78.99 للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

أما أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري، وصل مقابل الجنيه المصري، إلى 75.63 جنيه للشراء، و 79.05 للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، سجل أعلى سعر للدينار الكويتي مستوى صرف عند: 75.26 جنيه للشراء، و 82.59 للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي

أعلى سعر للدينار الكويتي في بنك سايب

وعرض بنك سايب، أعلى سعر للدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، بـ 78.65 جنيه للشراء، و 79.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، وصل أعلى سعر للدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، إلى 74.34 جنيه للشراء، و 79.25 للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي في المصرف المتحد

وقدّر المصرف المتحد، أعلى سعر للدينار الكويتي مقابل الجنيه، بـ 73.69 جنيه للشراء، و 79.05 للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وحقق أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي، مستوى صرف عند: 76.86 جنيه للشراء، و 79.05 للبيع.