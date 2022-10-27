أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم في البنوك بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

حقق أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم في البنوك بنهاية التعاملات رقما قياسيا مقابل الجنيه المصري بعد ارتفاع سعر الفائدة، وتجاوز الـ 70 جنيها في الشراء والبيع بالعديد من البنوك، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي أسعار صرف عملة الكويت بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا لماكينات الصراف الآلي، والمواقع الرسمية لها، والارتفاع في السعر هو أحد تبعات اجتماع اليوم للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الاستثنائي، وتم رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.

أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي مقابل الجنيه المصرى 71.24 جنيه للشراء، و 74.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصرى 71.45 جنيه للشراء، و 74.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى مقابل الجنيه لـ 72.22 جنيه للشراء، و 74.44 للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب مقابل الجنيه سعر صرف، 74.13 جنيه للشراء، و 74.61 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري قدر بـ 69.61 جنيه للشراء، و 74.60 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى أمام الجنيه 74.01 جنيه للشراء، و 74.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى أمام الجنيه المصرى، 73.33 جنيه للشراء، و 75.09 للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربى

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربى مقابل الجنيه المصري 71.50 جنيه للشراء، و 76.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى مقابل الجنيه لسعر صرف 71.61 جنيه للشراء، و 75.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى

أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلى الكويتى مقابل الجنيه المصري بلغ سعر صرف، 73.02 جنيه للشراء، و 74.93 للبيع.